Luz verde en Europa al puente colgante más grande del mundo La aprobación de este megaproyecto arquitectónico y de ingeniería ha abierto un acalorado debate entre los políticos y ciudadanos de la región

El Gobierno italiano ha dado vía libre a la construcción del puente colgante más grande del planeta. Este nuevo puente unirá Sicilia y Calabria a través del estrecho de Mesina; y superará el actual récord del puente colgante más largo del mundo, ostentado por el Çanakkale 1915 de Turquía, con 2.023 m de distancia entre las dos torres. El Ponte Stretto Messina tendrá una longitud total de 3.666 metros, y un vano principal (la distancia que queda suspendida en el aire entre los dos apoyos) de 3,3 km, superando así en más de un kilómetro de longitud al récord actual del puente turco.

Las dos torres contarán con una altura de 400 metros, lo que equivale al tamaño del Empire State Building de Nueva York, y se unirán mediante cables de acero de 1,2 metros de diámetro, formados a partir de un entramado de más de 44.000 cables individuales. Su infraestructura tendrá la capacidad de soportar el paso de 200 tranvías al día, y de 6.000 vehículos cada hora. En cuanto a su estructura, esta albergará tres carriles para vehículos por cada sentido (seis para vehículos en total) y dos carriles exclusivos para el transporte público (lo que suma un total de ocho carriles).

El Ponte Stretto Messina: una aspiración que se remonta a la Antigua Roma

No obstante, la idea de crear esta megaconstrucción que conecte la isla de Sicilia con la península no es nueva. Según algunos registros históricos, las primeras ideas de construir este puente datan de la época de la Antigua Roma. Desde entonces, el sueño de unir el continente europeo con la isla de Sicilia, la más grande del Mediterráneo, había sido pospuesto durante centurias y algún que otro milenio. Esto se debe a que la viabilidad de este proyecto en términos de ingeniería civil y de arquitectura no había sido abordable hasta hace muy poco. La compañía que se encargará de llevar a cabo este innovador y desafiante proyecto será la empresa italiana de construcción Webuild. De esta manera, se culminará, no solo ese antiguo sueño romano, sino también una cuestión que ha sido objeto de debate durante mucho tiempo en la sociedad italiana.

Dada la disparidad de opiniones y los sucesivos cambios de gobierno, este proyecto se sitúa en una delicada situación, pudiendo ser pospuesto o descartado de nuevo debido a razones políticas, económicas o ambientales. Mientras que los promotores del proyecto defienden que el Ponte Stretto Messina facilitará el transporte de personas y mercancías a la vez que fomentará el desarrollo de nuevas actividades económicas; otras figuras de la oposición, tal y como el político Nicola Irto, lo critican. El senador del Partido Demócrata alega que esta obra representa un despropósito en cuanto a desviación de recursos estatales esenciales, a la par que requerirá millones de litros de agua para su construcción, en una zona que ya se encuentra sometida de manera periódica a sequías.