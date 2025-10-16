El rascacielos más alto de Europa se construirá en España: así será con 330 metros de altura La torre récord formará parte de un nuevo núcleo urbano repleto de nuevas viviendas, parques y oficinas

El Paseo de la Castellana se transformará por completo con la llegada de Madrid Nuevo Norte, un ambicioso proyecto urbanístico promovido por Adif que dará lugar a una nueva ciudad dentro de Madrid. Este desarrollo incluirá un nuevo distrito urbano con 10.500 viviendas (de las cuales un 20% serán de protección oficial), 400.000 metros cuadrados de zonas verdes y un centro de negocios con una treintena de edificios de oficinas.

Fruto de la colaboración público-privada, el proyecto añadirá ocho nuevas torres al skyline de la capital, cuya construcción comenzará a lo largo de 2026. La gran sorpresa ha sido la revelación de las dimensiones de uno de estos rascacielos: la Torre Madrid Norte, que podrá alcanzar los 330 metros de altura, lo que la convertiría en el edificio más alto de Europa.

Además, otras dos torres del complejo contarán con alturas destacadas, lo que les permitirá situarse entre los diez edificios más altos de la ciudad. Con sus 330 metros, la Torre Madrid Norte superará a la Varso Tower de Varsovia (310 m) y a The Shard de Londres (306 m), actualmente las más altas del continente. A nivel mundial, la torre madrileña se ubicará entre los 100 rascacielos más altos del planeta, aunque aún lejos del récord absoluto que ostenta el Burj Khalifa de Dubái, con sus 828 metros.