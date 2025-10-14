Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Recreación del puente de la autovía SE-40. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

España prepara una megaconstrucción récord: será el puente más alto de Europa

Debido a la altura de su gálibo, se logrará marcar un hito en el plano de la ingeniería

Mar Georga

Martes, 14 de octubre 2025, 01:35

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado de manera provisional la construcción del puente SE-40 en Sevilla, cuyas obras darán comienzo en el año 2026. Se trata del tramo más complejo de la autovía de circunvalación SE-40, la cual rodea a la ciudad en forma de anillo metropolitano, con una longitud de 77,6 km.

El puente cruzará el Río Guadalquivir, en la altura del tramo Dos Hermanas (A-4 Sur) - Palomares y Coria del Río (A-8058). De este modo, atravesará los municipios de Dos Hermanas, Sevilla, Palomares del Río y Coria del Río, con el objetivo de abrir un nuevo pasillo de movilidad.

El puente de la autovía SE-40: un desafío de ingeniería

La singularidad de este megaproyecto reside en el gálibo exigido por la Autoridad Portuaria de Sevilla. Para que esta propuesta no obstaculice la operatividad del puerto, el organismo ha determinado que el gálibo vertical del puente no puede ser inferior a los 70,8 metros.

El proyecto deberá asumir este desafío técnico para que los grandes barcos de transporte puedan seguir navegando por el Río Guadalquivir. Esta particular exigencia técnica convertirá al puente SE-40 de Sevilla en el más alto del mundo y al cuarto más alto del planeta -en cuanto a altura de gálibo-.

España prepara una megaconstrucción récord: será el puente más alto de Europa

