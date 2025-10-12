La Seguridad Social activa una nueva ayuda estatal para este grupo de personas Este trámite tiene como finalidad evitar vacíos en los ingresos

Mar Georga Domingo, 12 de octubre 2025, 01:14 Comenta Compartir

Ya está en funcionamiento la «Pasarela al IMV», la nueva ayuda estatal dirigida a personas desempleadas. Este procedimiento tiene como objetivo garantizar la continuidad económica de los desempleados de entre 23 y 65 años, una vez haya finalizado el subsidio del SEPE.

A pesar de que este procedimiento comenzó en noviembre de 2024, es ahora en el año 2025 cuando se han aplicado topes económicos orientativos que permiten evaluar de una manera más rápida cada caso concreto. Este proceso, el de la «Pasarela al IMV», es automático, por lo que no requiere de una solicitud al uso.

Procedimiento de la «Pasarela al IMV»

Así es como funciona esta nueva ayuda:

1. El SEPE avisa con tres meses de antelación a la extinción del subsidio sobre la posible concesión automática del Ingreso Mínimo Vital.

2. La persona interesada debe aceptar y firmar una declaración responsable para autorizar el uso de sus datos.

3. La Seguridad Social comprueba de manera automática los ingresos del demandante, así como la composición de su unidad de convivencia.

4. La resolución se notifica por carta, SMS o a través del área personal de la plataforma online.

5. El primer pago se realiza entre el día 1 y el 7 del mes siguiente a la finalización del subsidio.

6. Si falta información o hay errores, se dispone de 10 días hábiles para subsanar estos utilizando los canales que se indican.

Es importante que el interesado comunique a través de la plataforma, en un máximo de 30 días, cualquier cambio de domicilio, de ingresos o de composición familiar que haya experimentado. En caso contrario, el demandante podría recibir una sanción o verse obligado a devolver parte de las cantidades cobradas. Asimismo, es imprescindible revisar siempre las notificaciones y subsanar cualquier error en un plazo de 10 días hábiles.