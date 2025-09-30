Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Clientes en la terraza de un bar. Iván Arlandis

Un emprendedor desvela la realidad oculta de las máquinas tragaperras en los bares: «Cada una da 20.000 euros al año»

El creador de contenido Lin analiza cómo los juegos de azar se han convertido en la principal fuente de ingresos de muchos establecimientos

Mar Georga

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:44

Existen numerosos creadores de contenido que han compartido en redes sociales sus impresiones sobre el negocio de la hostelería. Uno de ellos es Abraham Galera, quien señala que el alcohol (concretamente licores y bebidas espirituosas) es lo que más dinero da a un bar, mientras que el menú diario genera incluso pérdidas.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Por su parte, el emprendedor Lin (conocido como @chickenpapiii en redes sociales) ha querido ir un paso más allá y hablar sobre un producto que, en su opinión, es muchísimo más rentable que cualquier bebida. Y que, incluso, en algunos casos puede llegar a suponer la principal y más importante fuente de ingresos en un bar.

Se trata de las máquinas tragaperras, unos dispositivos que generar un margen de beneficios sorprendente. «Uno de los principales negocios de los bares son las máquinas tragaperras. Tú puedes tener un bar que no funcione, pero a lo mejor funciona gracias a las máquinas tragaperras. Entonces, tu bar ya es estable», señala.

Noticias relacionadas

El consejo de un mecánico para alargar la vida del coche: «Si no haces este mantenimiento, estás matando el motor»

El consejo de un mecánico para alargar la vida del coche: «Si no haces este mantenimiento, estás matando el motor»

Adiós a los vuelos en Europa: así será el 'metro' europeo que conectará decenas de ciudades

Adiós a los vuelos en Europa: así será el 'metro' europeo que conectará decenas de ciudades

Lin, el creador del podcast 'Un Chino y Medio' junto a Jiajun Yin, se muestra tajante al revelar la magnitud de este negocio paralelo y silencioso. «Yo conozco amigos que tienen un bar con dos máquinas tragaperras y, fácilmente, cada una puede darle 20.000 euros de beneficio al año», destaca.

Además, los ingresos generados por estos juegos de azar no solo se traducen en beneficios directos. Las marcas que gestionan las máquinas tragaperras ofrecen contratos con incentivos adicionales. «Cuando se acaba el contrato, firman una renovación con la marca de la máquina y, por ejemplo, esta puede ofrecerles otros 40.000 euros por dejarles poner su máquina cinco años más», concluye Lin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 43 municipios las cancelan
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 43 municipios las cancelan
  6. 6 «Señor ministro, usted es imbécil»
  7. 7 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento
  8. 8 Aplazado: el Valencia-Oviedo se juega este martes a las 20 horas
  9. 9 Bonaire cierra al empeorar el temporal tras abrir con apenas 20 tiendas en marcha
  10. 10 Todos los ojos en Catarroja miran a la calle Pelayo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un emprendedor desvela la realidad oculta de las máquinas tragaperras en los bares: «Cada una da 20.000 euros al año»

Un emprendedor desvela la realidad oculta de las máquinas tragaperras en los bares: «Cada una da 20.000 euros al año»