Un emprendedor desvela la realidad oculta de las máquinas tragaperras en los bares: «Cada una da 20.000 euros al año» El creador de contenido Lin analiza cómo los juegos de azar se han convertido en la principal fuente de ingresos de muchos establecimientos

Mar Georga Martes, 30 de septiembre 2025, 01:44

Existen numerosos creadores de contenido que han compartido en redes sociales sus impresiones sobre el negocio de la hostelería. Uno de ellos es Abraham Galera, quien señala que el alcohol (concretamente licores y bebidas espirituosas) es lo que más dinero da a un bar, mientras que el menú diario genera incluso pérdidas.

Por su parte, el emprendedor Lin (conocido como @chickenpapiii en redes sociales) ha querido ir un paso más allá y hablar sobre un producto que, en su opinión, es muchísimo más rentable que cualquier bebida. Y que, incluso, en algunos casos puede llegar a suponer la principal y más importante fuente de ingresos en un bar.

Se trata de las máquinas tragaperras, unos dispositivos que generar un margen de beneficios sorprendente. «Uno de los principales negocios de los bares son las máquinas tragaperras. Tú puedes tener un bar que no funcione, pero a lo mejor funciona gracias a las máquinas tragaperras. Entonces, tu bar ya es estable», señala.

Lin, el creador del podcast 'Un Chino y Medio' junto a Jiajun Yin, se muestra tajante al revelar la magnitud de este negocio paralelo y silencioso. «Yo conozco amigos que tienen un bar con dos máquinas tragaperras y, fácilmente, cada una puede darle 20.000 euros de beneficio al año», destaca.

Además, los ingresos generados por estos juegos de azar no solo se traducen en beneficios directos. Las marcas que gestionan las máquinas tragaperras ofrecen contratos con incentivos adicionales. «Cuando se acaba el contrato, firman una renovación con la marca de la máquina y, por ejemplo, esta puede ofrecerles otros 40.000 euros por dejarles poner su máquina cinco años más», concluye Lin.

