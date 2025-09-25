El consejo de un mecánico para alargar la vida del coche: «Si no haces este mantenimiento, estás matando el motor» El experto Scotty Kilmer ofrece las claves para añadir cientos de miles de kilómetros de vida al vehículo

Mar Georga Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:01

Un vehículo con un motor capaz de recorrer cientos de miles de km sin perder rendimiento no es fruto de la casualidad, sino de un mantenimiento adecuado y regular. Scotty Kilmer, el reconocido mecánico con décadas de experiencia, ha revelado en su canal de YouTube cuáles son las claves para que un vehículo pueda rodar durante muchos años y kilómetros sin incurrir en reparaciones caras.

El mensaje que transmite el experto es claro y conciso: «El aceite es barato, los motores son caros». Para Scotty, el truco no reside utilizar combustibles especiales o adquirir piezas exclusivas, sino en realizar una serie de hábitos de mantenimiento sencillos, al alcance de cualquiera. Destaca que los cambios de aceite y de filtros deben realizarse cada 8.000 km para evitar el desgaste interno del motor.

Además, advierte que descuidar el aceite -ya sea su nivel o calidad- es uno de los errores más dañinos que se pueden cometer. Asimismo, Kilmer sugiere que se revise y cambie el refrigerante cada cinco años, ya que un líquido envejecido puede causar corrosión en el motor. Otro consejo clave es evitar conducir con el tanque de gasolina en reserva, ya que esto acelera el desgaste de algunos componentes.

Por último, para los vehículos con correa de distribución de goma, el experto recomienda que se reemplace cada 160.000 km (100.000 millas), para así prevenir roturas que desencadenen en un motor inutilizable. Seguir estos cuidados no solo previene fallos, sino que también permite que el motor siga funcionando durante cientos de miles de kilómetros sin perder rendimiento.