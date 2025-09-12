Una docente lleva 16 años de baja, pero se niega a hacer el examen médico que la empresa le pide La mujer ha recibido su salario completo desde 2009 pero ahora deberá comprobar su incapacidad laboral o perderá sus beneficios

M. G. Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:16 Comenta Compartir

El proceso judicial que atañe a esta docente ha ocurrido en la región alemana de Renania del Norte-Westfalia. Según la información judicial y sindical disponible, recogida por el medio alemán 'Weld', la profesora permanecía de baja médica por salud mental, una situación que se alargó durante 16 años, todo ello mientras recibía su salario completo.

Con el objetivo de verificar la continuidad de su incapacidad laboral, la empresa responsable decidió solicitar unas pruebas médicas que verificaran su estado de salud. No obstante, ante su sorpresa, la profesora no solo se negó a someterse a dichas pruebas, sino que además demandó a la empresa, alegando que esta solicitud era 'irrazonable'.

El tribunal de Renania del Norte-Westfalia encargado de este caso ha fallado en su contra y ha resuelto que la trabajadora debe someterse a la evaluación pertinente si quiere seguir recibiendo su salario estatal. Además, deberá afrontar el pago de 2.500 euros en concepto de costes judiciales. Los jueces han considerado "realmente incomprensible" que la empresa responsable no pidiera estos informes médicos con anterioridad, y han criticado su falta de acción previa.

Andreas Bartsch, presidente del sindicato de profesores de la región afectada, ha mostrado su indignación ante este caso en el periódico alemán 'Welt': "Este comportamiento (el de la profesora) es una bofetada en la cara para mis colegas. Nunca he experimentado algo así en toda mi carrera profesional. Es un comportamiento completamente abismal".

Bartsch ha explicado que este tipo de casos generan un grave impacto negativo en el resto de compañeros de profesión, quienes deben asumir una carga adicional de trabajo. "El director de la escuela, en general, no puede cubrir el puesto de un profesor de baja médica con un puesto a tiempo completo. Esto significa que el trabajo pendiente recae en los profesores". Se trata de un proceso judicial que ha causado un gran revuelo y del que se han hecho eco diversos medios alemanes e ingleses.