Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del miércoles deja 167.787,62 euros en una capital de provincia
'Hytale'

Ya es oficial: Hytale anuncia la fecha de precompra y de acceso anticipado

El apodado como el 'Minecraft de lucha' o 'Minecraft rolero' está cada vez más cerca de ser una realidad

Mar Georga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:20

Comenta

Ya queda menos para que podamos disfrutar de 'Hytale'. Tras años de altibajos, una adquisición de Riot Games que finalmente no llevó a ninguna parte más que a la liquidación, y un milagroso rescate por parte de sus dos creadores originales, el 'Minecraft rolero' está cada vez más cerca de ser una realidad.

El equipo de Hypixel Studio, formado por dos personas, avisa de que todavía queda mucho por pulir

El sandbox RPG de Hypixel Studios ya tiene dos fechas clave confirmadas, eso sí, sus dos creadores han querido transmitir un mensaje de moderación. Explican que todavía falta mucho por hacer, y que el acceso anticipado será más bien una oportunidad para conseguir ingresos para financiar el desarrollo, así como para conocer la opinión de los seguidores.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Noticias relacionadas

Comienza el torneo oficial de 'Dragon Ball' que va a zanjar el debate sobre quién es el personaje más fuerte de la serie

Comienza el torneo oficial de 'Dragon Ball' que va a zanjar el debate sobre quién es el personaje más fuerte de la serie

Dónde ver gratis y en directo The Game Awards 2025: Los 'Oscar de los videojuegos'

Dónde ver gratis y en directo The Game Awards 2025: Los 'Oscar de los videojuegos'

Aprender historia a través de los videojuegos: 'GTA' como asignatura en la universidad

Aprender historia a través de los videojuegos: 'GTA' como asignatura en la universidad

«Si quieres precomprar el juego, las reservas están disponibles desde el 13 de diciembre de 2025. Si no estás cómodo reservando, por favor, no lo hagas. Este es un verdadero acceso anticipado, lo que significa que el juego está muy incompleto y que durante un tiempo habrá bastantes bug», han señalado a través de una publicación en redes sociales.

Fecha de lanzamiento acceso anticipado y precompra de 'Hytale'

- Fecha de precompra: 13 de diciembre de 2025

- Fecha de acceso anticipado (early access): 13 de enero de 2026

- Precio Edición Estándar: 19,99 euros

- Precio Edición Supporter: 34,99 euros

- Precio Cursebreaker: 69,99 euros

Al tratarse de una versión todavía en desarrollo, el acceso anticipado no contará con partes importantes del videojuego, como el Modo Aventura o la funcionalidad de Minijuegos. No obstante, el early access permitirá impulsar el desarrollo de 'Hytale', guiar el rumbo que irá tomando e involucrar a la comunidad desde las primeras etapas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ya es oficial: Hytale anuncia la fecha de precompra y de acceso anticipado

Ya es oficial: Hytale anuncia la fecha de precompra y de acceso anticipado