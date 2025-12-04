Ya es oficial: Hytale anuncia la fecha de precompra y de acceso anticipado El apodado como el 'Minecraft de lucha' o 'Minecraft rolero' está cada vez más cerca de ser una realidad

Mar Georga Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:20 Comenta Compartir

Ya queda menos para que podamos disfrutar de 'Hytale'. Tras años de altibajos, una adquisición de Riot Games que finalmente no llevó a ninguna parte más que a la liquidación, y un milagroso rescate por parte de sus dos creadores originales, el 'Minecraft rolero' está cada vez más cerca de ser una realidad.

El equipo de Hypixel Studio, formado por dos personas, avisa de que todavía queda mucho por pulir

El sandbox RPG de Hypixel Studios ya tiene dos fechas clave confirmadas, eso sí, sus dos creadores han querido transmitir un mensaje de moderación. Explican que todavía falta mucho por hacer, y que el acceso anticipado será más bien una oportunidad para conseguir ingresos para financiar el desarrollo, así como para conocer la opinión de los seguidores.

«Si quieres precomprar el juego, las reservas están disponibles desde el 13 de diciembre de 2025. Si no estás cómodo reservando, por favor, no lo hagas. Este es un verdadero acceso anticipado, lo que significa que el juego está muy incompleto y que durante un tiempo habrá bastantes bug», han señalado a través de una publicación en redes sociales.

Fecha de lanzamiento acceso anticipado y precompra de 'Hytale'

- Fecha de precompra: 13 de diciembre de 2025

- Fecha de acceso anticipado (early access): 13 de enero de 2026

- Precio Edición Estándar: 19,99 euros

- Precio Edición Supporter: 34,99 euros

- Precio Cursebreaker: 69,99 euros

Al tratarse de una versión todavía en desarrollo, el acceso anticipado no contará con partes importantes del videojuego, como el Modo Aventura o la funcionalidad de Minijuegos. No obstante, el early access permitirá impulsar el desarrollo de 'Hytale', guiar el rumbo que irá tomando e involucrar a la comunidad desde las primeras etapas.