Comienza el torneo oficial de 'Dragon Ball' que va a zanjar el debate sobre quién es el personaje más fuerte de la serie Todos los seguidores de la obra de Akira Toriyama tienen a su disposición un sistema de votaciones por fases

Mar Georga Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:14 Comenta Compartir

'Dragon Ball' lanza un evento mundial para resolver uno de los debates más intensos entre los fans: quién es el personaje más poderoso de los Guerreros Z. La iniciativa, llamada 'Dragon Ball The One', permite que los seguidores de Akira Toriyama escojan entre 212 candidatos.

La votación ya está activa y se desarrolla como un auténtico torneo por fases, donde los personajes se irán eliminando progresivamente. El objetivo es claro: elegir de forma oficial al Guerrero Z más fuerte y emblemático de 'Dragon Ball'.

Un torneo mundial con cuatro fases y un ganador definitivo

El evento se organiza en cuatro fases sucesivas, reduciendo el número de personajes hasta que solo quede uno. La organización confirma que el personaje vencedor se dará a conocer el 24 de enero de 2026, justo antes del esperado evento 'Dragon Ball Genkida Matsuri', que anunciará todas las novedades del futuro de la franquicia.

Las fechas oficiales del torneo son las siguientes:

- Primera fase: del 20 al 24 de noviembre

- Segunda fase: del 27 de noviembre al 1 de diciembre

- Tercera fase: del 4 al 8 de diciembre

- Cuarta fase: del 17 al 24 de diciembre

Las votaciones se pueden realizar directamente desde la página oficial del evento, participando desde cualquier parte del mundo: db1.dragon-ball-official.com/en