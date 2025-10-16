Buenas noticias para los fans de 'Dragon Ball': llega la fanzine española de Akira Toriyama La revista, de gran detalle y con un proceso muy cuidado, nace como resultado de la unión de diez profesionales de distintas áreas y seguidores de la obra del mangaka

Mar Georga Jueves, 16 de octubre 2025, 00:50

No es la primera vez que se crea una fanzine dedicada al legendario mangaka Akira Toriyama. No obstante, 'BIRD LAND PRESS 2.0.', que es el nombre que recibe esta revista dedicada al artista, destaca por su atención al detalle y por su variedad de contenido (desde entrevistas hasta anécdotas y dibujos). Además, cabe mencionar su estilo único que combina el género magazine con el manga, en un intento de simulación del mítico boletín creado en Japón en los años 80 por el club de fans de Akira Toriyama.

El primer número de esta fanzine creada por los Bird Bros, el equipo conformado por diez profesionales, promete no dejar indiferente a nadie. Incluye una entrevista a Takashi Matsuyama, quien fue el segundo asistente de Toriyama. En dicha conversación, el diseñador habla sobre su carrera profesional y su propia obra, pero también revela anécdotas con respecto a su relación con Akira Toriyama y del proceso artístico que se esconde detrás de 'Dr. Slump' y 'Dragon Ball'.

En definitiva, se trata de una fanzine imprescindible para todos aquellos seguidores de la obra Akira Toriyama, en la que no faltan curiosidades desconocidas por el público español. Como por ejemplo los primeros trabajos del artista antes de que pudiera dedicarse a su pasión: el manga. Los fans pueden encontrar esta revista sin ánimo de lucro en la página web que lleva su nombre: 'BIRD LAND PRESS 2.0', en formato digital y también en físico.