Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball'. EFE

Buenas noticias para los fans de 'Dragon Ball': llega la fanzine española de Akira Toriyama

La revista, de gran detalle y con un proceso muy cuidado, nace como resultado de la unión de diez profesionales de distintas áreas y seguidores de la obra del mangaka

Mar Georga

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:50

Comenta

No es la primera vez que se crea una fanzine dedicada al legendario mangaka Akira Toriyama. No obstante, 'BIRD LAND PRESS 2.0.', que es el nombre que recibe esta revista dedicada al artista, destaca por su atención al detalle y por su variedad de contenido (desde entrevistas hasta anécdotas y dibujos). Además, cabe mencionar su estilo único que combina el género magazine con el manga, en un intento de simulación del mítico boletín creado en Japón en los años 80 por el club de fans de Akira Toriyama.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Noticias relacionadas

Ya puedes ver todas las series de 'Dragon Ball' al completo gracias a esta plataforma de streaming

Ya puedes ver todas las series de 'Dragon Ball' al completo gracias a esta plataforma de streaming

Marc Zanni, la voz de Son Goku, desvela la sorprendente cifra que cobraba por su trabajo

Marc Zanni, la voz de Son Goku, desvela la sorprendente cifra que cobraba por su trabajo

Adiós a 'Bola de Drac' y 'Bola de dragón', Japón prohíbe la traducción del anime y de las canciones

Adiós a 'Bola de Drac' y 'Bola de dragón', Japón prohíbe la traducción del anime y de las canciones

El primer número de esta fanzine creada por los Bird Bros, el equipo conformado por diez profesionales, promete no dejar indiferente a nadie. Incluye una entrevista a Takashi Matsuyama, quien fue el segundo asistente de Toriyama. En dicha conversación, el diseñador habla sobre su carrera profesional y su propia obra, pero también revela anécdotas con respecto a su relación con Akira Toriyama y del proceso artístico que se esconde detrás de 'Dr. Slump' y 'Dragon Ball'.

En definitiva, se trata de una fanzine imprescindible para todos aquellos seguidores de la obra Akira Toriyama, en la que no faltan curiosidades desconocidas por el público español. Como por ejemplo los primeros trabajos del artista antes de que pudiera dedicarse a su pasión: el manga. Los fans pueden encontrar esta revista sin ánimo de lucro en la página web que lleva su nombre: 'BIRD LAND PRESS 2.0', en formato digital y también en físico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  2. 2

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  3. 3 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  4. 4 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  5. 5

    Una manifestación por Palestina toma el centro de Valencia
  6. 6

    Mazón llamó dos veces a Feijóo cuando llevaba una hora en el Cecopi
  7. 7

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  8. 8

    Una mujer pierde la visión de un ojo por una rara complicación de la anestesia en un hospital valenciano
  9. 9

    El Valencia CF encarga la venta en exclusiva de los terrenos de Mestalla
  10. 10

    La renuncia de Ferran Torrent a un premio institucional se suma a las de Albert Boadella y Javier Marías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Buenas noticias para los fans de 'Dragon Ball': llega la fanzine española de Akira Toriyama

Buenas noticias para los fans de &#039;Dragon Ball&#039;: llega la fanzine española de Akira Toriyama