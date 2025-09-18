Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

'Dragon Ball'.

Ya puedes ver todas las series de 'Dragon Ball' al completo gracias a esta plataforma de streaming

Se trata de la única plataforma española que consigue reunir todas las series de 'Dragon Ball' disponibles en su catálogo

Mar Georga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:39

AnimeBox se posiciona como la primera y única plataforma de España en ofrecer todas las series terminadas de 'Dragon Ball'. Con el cierre de la Saga de Buu en 'Dragon Ball Z Kai', Selecta Visión completa su colección de obras del anime de Akira Toriyama.

Por ello, los suscriptores ya pueden disfrutar de todas las series finalizadas de la franquicia, y con doblaje en castellano, a excepción de 'Dragon Ball Daima'. Asimismo, la página web de contenido también incluye en su catálogo algunas de las películas de la saga, como es el caso de 'Dragon Ball Super: Broly'.

A la espera de que la plataforma de Selecta Visión actualice el doblaje de 'Dragon Ball Daima' y añada los episodios que faltan en castellano, ha ido incluyendo otros títulos de anime. A lo largo de este año, AnimeBox ha introducido novedades, como los nuevos episodios de 'One Piece', o el reestreno del clásico 'Mazinger Z'.

