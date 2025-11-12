Riot Games podría estar desarrollando un League Of Legends 2 (LoL 2) Previsto para 2026, el nuevo título mejoraría el apartado gráfico y el rendimiento general del juego

Jaime Vázquez García Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:32

Con todas las novedades que Riot Games presentó durante la final del Mundial de League of Legends, un nuevo rumor ha logrado desviar el foco a la posible llegada de un LoL 2 en 2026. La noticia, aún sin confirmación por parte del estudio, ha corrido como la pólvora en redes sociales y ha desatado un aluvión de mensajes entre los jugadores.

Todo esto se debe a que ha comenzado a circular información que apunta a que Riot Games podría estar preparando el lanzamiento de un League of Legends 2 para la segunda mitad de 2026. El supuesto adelanto habría surgido a raíz de una noticia difundida en la red social china Weibo, a través de una publicación que fue borrada segundos después, pero los usuarios lograron hacer capturas y difundirlas.

[Rumour] According to a deleted post by Park, League of Legends 2 could come out as early as 2H 2026. While the gameplay is the same, it's expected that LoL 2 will have a complete technical redesign and upgrade, including potentially a new engine. pic.twitter.com/1PgnVxhpzA — Igenico - LPL rumours & translations (@igenico) November 10, 2025

De acuerdo con estas noticias, League of Legends 2 conservaría la esencia de juego principal, pero incorporaría una renovación técnica total, incluyendo un nuevo motor gráfico, modelados mejorados y un código completamente actualizado. Los desarrolladores estarían planeando un rebalanceo masivo de campeones, junto con ajustes en sus habilidades y mecánicas para lograr un juego más fluido, más dinámico y equilibrado.

También se menciona una importante optimización del rendimiento y de los efectos visuales, con el objetivo de modernizar el juego sin perder su identidad visual. Según la fuente, este cambio representaría el mayor salto tecnológico del género MOBA desde la transición de Dota 2 a Source 2, marcando una nueva era para League of Legends.

