El Cupón Diario de la ONCE de este miércoles entrega 500.000 euros a un único premiado
Sala de visionado de Riot Games en la final de Worlds 2025. AFP

Riot Games podría estar desarrollando un League Of Legends 2 (LoL 2)

Previsto para 2026, el nuevo título mejoraría el apartado gráfico y el rendimiento general del juego

Jaime Vázquez García

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

Con todas las novedades que Riot Games presentó durante la final del Mundial de League of Legends, un nuevo rumor ha logrado desviar el foco a la posible llegada de un LoL 2 en 2026. La noticia, aún sin confirmación por parte del estudio, ha corrido como la pólvora en redes sociales y ha desatado un aluvión de mensajes entre los jugadores.

Todo esto se debe a que ha comenzado a circular información que apunta a que Riot Games podría estar preparando el lanzamiento de un League of Legends 2 para la segunda mitad de 2026. El supuesto adelanto habría surgido a raíz de una noticia difundida en la red social china Weibo, a través de una publicación que fue borrada segundos después, pero los usuarios lograron hacer capturas y difundirlas.

De acuerdo con estas noticias, League of Legends 2 conservaría la esencia de juego principal, pero incorporaría una renovación técnica total, incluyendo un nuevo motor gráfico, modelados mejorados y un código completamente actualizado. Los desarrolladores estarían planeando un rebalanceo masivo de campeones, junto con ajustes en sus habilidades y mecánicas para lograr un juego más fluido, más dinámico y equilibrado.

También se menciona una importante optimización del rendimiento y de los efectos visuales, con el objetivo de modernizar el juego sin perder su identidad visual. Según la fuente, este cambio representaría el mayor salto tecnológico del género MOBA desde la transición de Dota 2 a Source 2, marcando una nueva era para League of Legends.

