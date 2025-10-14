Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior
'Dragon Ball Daima'.

'Dragon Ball Daima' llega a la televisión española a este canal de la TDT

El anime tardío de Akira Toriyama destaca por su tono más infantil y nostálgico

Mar Georga

Martes, 14 de octubre 2025, 01:22

José Pablo López Sánchez, actual presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, ha anunciado a través de sus redes sociales que 'Dragon Ball Daima' llegará próximamente a RTVE. «Estamos en ello», ha confirmado en X (antes Twitter), aunque todavía cabe esperar la confirmación oficial.

Si todo va bien y el canal estatal consigue licenciar la serie, el último anime de Akira Toriyama se emitirá en el canal infantil Clan de RTVE. Además, es muy probable que los responsables se encarguen de traducir 'Dragon Ball Daima' al español, ya que por el momento no dispone de doblaje en castellano.

A pesar de la disparidad de opiniones de esta obra en cuanto a la recepción del público, 'Dragon Ball Daima' consiguió arrasar en AnimeBox -la plataforma de 'streaming' de Selecta Vision-, convirtiéndose en la ficción más vista durante varias semanas. En esta historia, Goku -al igual que el resto de protagonistas Vegeta, Krilin, Bulma, Androide N18, Goten y Trunks- se convierten en niños pequeños.

