Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Dragon Ball Gekishin Squadra'

Ya disponible el MOBA gratuito de 'Dragon Ball': el League of Legends de Goku

El videojuego puede adquirirse en una gran variedad de plataformas y permite el juego cruzado

Mar Georga

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:57

Bandai Namco y el estudio japonés Ganbarion han presentado hoy al público 'Dragon Ball Gekishin Squadra', el primer MOBA gratuito de la franquicia. Al más puro estilo de League of Legends y Pokémon UNITE, este nuevo título ofrece combates por equipos, con rápidas e intensas partidas de 4 contra 4.

Consigue encapsular el universo 'Dragon Ball' gracias a la fidedigna representación de los protagonistas de la saga, quienes aparecen a modo de personajes jugables. Hasta el momento ha sido recibido por el público de manera satisfactoria, dado que la mayoría de sus reseñas son positivas.

Noticias relacionadas

El anime chino que arrasa en Crunchyroll y que ya supera a 'Solo Leveling' en IMDb

El anime chino que arrasa en Crunchyroll y que ya supera a 'Solo Leveling' en IMDb

El mural de 'Dragon Ball' más grande de Europa está en un instituto español

El mural de 'Dragon Ball' más grande de Europa está en un instituto español

'Dragon Ball': Las pronunciadas entradas en el pelo de Vegeta tienen una explicación

'Dragon Ball': Las pronunciadas entradas en el pelo de Vegeta tienen una explicación

Entre los 22 primeros personajes jugables se encuentran Goku (en versión base, Kaio-ken y Super Saiyan), Gohan (niño), Mini Son Goku, Android 18, Perfect Cell, Majuub, Krillin, Trunks, Android 17 (C-17), Hit, Zamasu, Cooler, Majin Buu, los Gammas 1 y 2, Daima Goku, Piccolo, Freeza, Caulifla y Kale. Cada uno de ellos pertenece a uno de los tres roles disponibles en el juego: Tanque, Daño y Especialista.

Uno de los puntos destacables de 'Dragon Ball Gekishin Squadra' es que ofrece un alto grado de personalización, pudiendo modificar el aspecto de los personajes, las animaciones de entrada y los movimientos finales. El título ya está disponible para las siguientes plataformas: PS4, PS5, Nintendo Switch, PC, iOS y Android.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  4. 4 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  8. 8

    El misterio sobre la llamada de ocho minutos de Polo durante el Cecopi
  9. 9

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  10. 10

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ya disponible el MOBA gratuito de 'Dragon Ball': el League of Legends de Goku

Ya disponible el MOBA gratuito de &#039;Dragon Ball&#039;: el League of Legends de Goku