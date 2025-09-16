Ya disponible el MOBA gratuito de 'Dragon Ball': el League of Legends de Goku El videojuego puede adquirirse en una gran variedad de plataformas y permite el juego cruzado

Mar Georga Martes, 16 de septiembre 2025, 00:57 Comenta Compartir

Bandai Namco y el estudio japonés Ganbarion han presentado hoy al público 'Dragon Ball Gekishin Squadra', el primer MOBA gratuito de la franquicia. Al más puro estilo de League of Legends y Pokémon UNITE, este nuevo título ofrece combates por equipos, con rápidas e intensas partidas de 4 contra 4.

Consigue encapsular el universo 'Dragon Ball' gracias a la fidedigna representación de los protagonistas de la saga, quienes aparecen a modo de personajes jugables. Hasta el momento ha sido recibido por el público de manera satisfactoria, dado que la mayoría de sus reseñas son positivas.

Entre los 22 primeros personajes jugables se encuentran Goku (en versión base, Kaio-ken y Super Saiyan), Gohan (niño), Mini Son Goku, Android 18, Perfect Cell, Majuub, Krillin, Trunks, Android 17 (C-17), Hit, Zamasu, Cooler, Majin Buu, los Gammas 1 y 2, Daima Goku, Piccolo, Freeza, Caulifla y Kale. Cada uno de ellos pertenece a uno de los tres roles disponibles en el juego: Tanque, Daño y Especialista.

Uno de los puntos destacables de 'Dragon Ball Gekishin Squadra' es que ofrece un alto grado de personalización, pudiendo modificar el aspecto de los personajes, las animaciones de entrada y los movimientos finales. El título ya está disponible para las siguientes plataformas: PS4, PS5, Nintendo Switch, PC, iOS y Android.