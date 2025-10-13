Estas son las impresionantes nuevas figuras Funko Pop de 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza Infinita' Los seguidores de la saga pueden adquirir estas piezas a unos precios que oscilan entre los 5 y los 25 euros

Mar Georga Lunes, 13 de octubre 2025, 01:24 Comenta Compartir

Llaveros, figuras Funko Pop y hasta un póster. La nueva colección dedicada a 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza Infinita' destaca por su repertorio, así como por su precio. Estas impresionantes figuras llevan a Nezuko como protagonista, pero también a otros fascinantes personajes como Akaza, Chachamaru, Doma y Tanjiro.

Con motivo del estreno en cines de 'La fortaleza Infinita', el estudio Ufotable ha decidido crear esta colaboración única entre 'Kimetsu no Yaiba' y la popular marca Funko Pop. De esta manera, se introducen personajes de la Tercera Luna Superior, quienes ocupan un lugar protagonista en el relato de esta batalla final entre los Pilares y los demonios.

Funko Pop

Funko Pop

Respecto al estreno de las dos películas siguientes, el CEO de Crunchyroll Rahul Purini ha señalado que la compañía es consciente de la demanda por parte de los fans, por lo que tratarán de traerlas lo más pronto posible, pero sin que por ello pierdan su característica calidad y cuidado. «Hemos anunciado que será una trilogía de películas, pero nuestros socios de Aniplex y Ufotable aún no han decidido las fechas. Pero definitivamente todos tenemos la urgencia de traer más Kimetsu no Yaiba a los fans lo antes posible, porque sabemos que la urgencia existe entre ellos», concluye.