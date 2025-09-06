Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Denji, protagonista de 'Chainsaw Man'.

Ya es oficial: 'Chainsaw Man' vuelve antes de lo esperado con nuevos episodios y fuera de los cines

Crunchyroll ha confirmado que Denji, el hombre motosierra, vuelve con nuevo contenido antes del estreno de la película en cines

Mar Georga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:42

La adaptación del arco de Reze, en formato película, llegará a las salas de los cines el 31 de octubre, coincidiendo con la fecha de 'Halloween'. No obstante, para el deleite de los seguidores de la saga -tanto los veteranos como los que aún no la conocen- Crunchyroll estrenará nuevo contenido de 'Chainsaw Man' en su plataforma.

El público podrá disfrutar de una recopilación dividida en dos partes con nuevos episodios a partir del 5 de septiembre en Crunchyroll. Bajo el título de 'Chainsaw Man – The Compilation Part I y Part II', MAPPA se prepara de esta forma para allanar el terreno antes del estreno de la película en los cines.

Además de la recopilación, se añadirán capítulos extra e inéditos. Estos se titulan 'Chainsaw Days', y tienen como objetivo llegar al máximo número de espectadores posible antes de estreno del arco de Reze en las salas comerciales. Se trata de la oportunidad perfecta para que los espectadores puedan sumergirse de nuevo en la obra de Tatsuki Fujimoto.

