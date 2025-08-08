Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Portada de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita'.

Sony confirma que 'Kimetsu no Yaiba: La Fortaleza Infinita' tendrá doblaje en castellano

Todo apunta a que esta obra va a convertirse en una de las películas de anime más taquilleras de la historia, tanto en Japón como en el extranjero

Mar Georga

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:47

Mientras que el estreno en los cines de Japón de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' ha sido un éxito en taquilla que ha batido los récords (solo en los cuatro primeros días ha generado 43,3 millones de euros). Muchos se preguntan cómo recibirán el resto de países el estreno de esta película protagonizada por Tanjirō Kamado, y si logrará cosechar el mismo éxito. O, por lo menos, marcar un antes y un después respecto al fenómeno de disfrutar del anime en la butaca de los cines.

En España y en el resto de países de Europa y América, 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' llegará a la gran pantalla el 12 de septiembre. Por su parte, la venta anticipada de las entradas dará comienzo el 15 de agosto. Mientras tanto, los Cines Yelmo ya han emitido en su canal de YouTube el primer tráiler de este film con doblaje en castellano. A la vez que Sony, la empresa que se encarga de distribuir esta franquicia en España, ha confirmado que 'Guardianes de la Noche: La Fortaleza Infinita' contará con doblaje en castellano y en catalán, además de su versión original subtitulada en español.

'La Fortaleza Infinita' es la primera de las tres películas que narrarán el enfrentamiento final entre los 'Pilares' y las 'Doce Lunas'. Un escenario caótico cargado de acción que ofrecerá una conclusión argumental sobre el destino de la humanidad así como del futuro de los protagonistas, quienes lucharán en un constante dilema entre la vida o la muerte. Debido a la complejidad de esta disputa, y aún más teniendo en cuenta que los cazadores tendrán que luchar en territorio enemigo (en la Fortaleza Dimensional Infinita), el protagonista Tanjirō tendrá que llevar sus habilidades de combate al límite.

