Una mujer de 38 años se va a vivir a una residencia de ancianos por 280 euros al mes: «Ha beneficiado mucho mi salud mental»

Por la cabeza de todos nos ha rondado alguna vez la pregunta de dónde acabaremos nuestros días, aunque esto depende de muchos factores como la economía o la salud. La perspectiva de hacerlo en una residencia de ancianos no está entre las más deseables. Sin embargo, en Melbourne (Australia) ha ocurrido un caso bastante particular.

Una mujer de 38 años ha comenzado a vivir en uno de estos espacios. Esta decisión parte de una ruptura que la obliga a empezar de cero y buscar un piso. Tras dos meses en un Airbnb, un familiar, residente de la zona, le planteó que buscaban un inquilino, y que la edad no sería un problema porque ya se habían hecho excepciones.

Es necesario contextualizar que vive en un espacio específico para ancianos, pero que está compuesto por una pequeña villa con casas independientes y servicios comunes. Un modelo de residencia que poco tiene que ver con España y describe más un entorno en el que cada cuál elige su grado de soledad e interdependencia.

Seis semanas después de presentar la solicitud, le aprobaron el apartamento. «Era irreal, el alquiler de mi piso de dos habitaciones es de 500 dólares australianos (280 euros). Un piso así en Melbourne cuesta entre 2.800 y 3.200 al mes», cuenta la protagonista.

Su caso no es común, y no esconde que en su entorno no se comprende bien. Algunos se ríen, otros le preguntan si no es deprimiente y una mayoría cuestiona si es el mejor lugar para alguien joven. Ella les responde a todos: «Es la mejor decisión que he tomado».

«No me he sentido fuera de lugar y convivir con personas que no están enganchadas todo el día a la tecnología ha beneficiado mucho mi salud mental«, celebra. Asegura que esta nueva etapa ha cambiado sus expectativas en la vida y la froma en la que ve el envejecimiento.