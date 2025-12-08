La ejecutiva valenciana que creyó que una firma de moda infantil sí podía ser rentable (y lo ha conseguido)

La valenciana Inma Cano tiene una trayectoria en el mundo de la moda que es el curriculum que cualquier aspirante a trabajar en el sector ... querría tener. Tras licenciarse en Derecho, se fue a Milán a estudiar un master en Instituto Europeo del diseño. En 2006 se incorpora a Marni como compradora y en 2009 entra en el equipo de Yoox-Net-a-poter como directora de la tienda online de Valentino, Moschino y Costume National. En 2011 se incorpora a Etro como Directora Digital y en 2017 vuelve a España y lanza Lux&Com, una consultoría de estrategia digital que apoya a las marcas del lujo y premium en su transformación digital.

Es ahí donde se da cuenta de que en la moda infantil había espacio para ropa que no imitara a la moda adulta ni siguiera la lógica del fast fashion. Se asocia con Yoann López, que había trabajado antes para marcas como Lamborghini, Mercedes Benz o Etro y dirigió el área creativa de Culdesac y juntos fundan Mipounet en 2019, una firma de moda infantil que trabaja en series limitadas, con talleres locales y una estética reconocible que no persigue la tendencia, sino la coherencia. Sus prendas se distinguen por la calidad del tejido, por los acabados y por un punto artesanal que no meramente decorativo.

En un sector donde cada temporada aparecen nuevas firmas y desaparecen otras tantas, Mipounet ha conseguido algo que pocas marcas infantiles alcanzan: construir una identidad clara en muy poco tiempo y hacerse un hueco propio en un mercado dominado por grandes grupos internacionales.

Prendas de la última colección de la firma de moda.

Otro elemento clave ha sido la implantación internacional. Mipounet llegó a Japón, Corea, Estados Unidos o Emiratos Árabes sin disponer de una gran estructura comercial, algo insólito en una firma joven. Lo logró gracias a una combinación que Cano domina: narrativa de marca clara, fotografía cuidada y un modelo digital que entiende cómo se descubren hoy las marcas infantiles. No compite por precio, compite por criterio, y eso la ha situado en concept stores donde la selección es estricta y entrar supone un aval.

En 2024, la marca obtuvo el Milk Crush Award al mejor conjunto de temporada en Playtime París, un reconocimiento que reforzó la posición que Cano defendía desde el inicio: la moda infantil puede ser creativa, consciente y técnicamente impecable.