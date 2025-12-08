Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yoann López e Inma Cano, los dos jóvenes detrás de la firma de moda infantil. LP

La ejecutiva valenciana que creyó que una firma de moda infantil sí podía ser rentable (y lo ha conseguido)

Inma Cano y Yoann López están detrás de Mipounet, una firma de moda infantil que nació en 2019 y ha conseguido hacerse un hueco en un mercado dominado por los grandes grupos con series limitadas, talleres locales y una estética reconocible

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

La valenciana Inma Cano tiene una trayectoria en el mundo de la moda que es el curriculum que cualquier aspirante a trabajar en el sector ... querría tener. Tras licenciarse en Derecho, se fue a Milán a estudiar un master en Instituto Europeo del diseño. En 2006 se incorpora a Marni como compradora y en 2009 entra en el equipo de Yoox-Net-a-poter como directora de la tienda online de Valentino, Moschino y Costume National. En 2011 se incorpora a Etro como Directora Digital y en 2017 vuelve a España y lanza Lux&Com, una consultoría de estrategia digital que apoya a las marcas del lujo y premium en su transformación digital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  4. 4

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  5. 5 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  6. 6 Muere Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz
  7. 7

    El Maratón más bonito del mundo
  8. 8

    Así fue el viaje de amigas al castillo de Downton Abbey en un tren de época
  9. 9 Fallece el piloto valenciano Enzo Badenas
  10. 10 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La ejecutiva valenciana que creyó que una firma de moda infantil sí podía ser rentable (y lo ha conseguido)

La ejecutiva valenciana que creyó que una firma de moda infantil sí podía ser rentable (y lo ha conseguido)