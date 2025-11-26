La reina Letizia, la joven de la perla con barro

'La joven de la perla' no es un retrato de nadie. Dicen que el famosísimo cuadro de Johannes Vermeer es un 'tronie', una imagen ... concebida en la Holanda del siglo XVII con fines meramente decorativos. Desde entonces y a lo largo de la historia, a la 'Muchacha con turbante'. como también se conoce el cuadro, se le ha querido poner un rostro conocido. Para el cine, la última actriz en prestarle su cara fue la estadounidense Scarlett Johansson (2003, en la película dirigida por Peter Webber). Más de dos décadas después, una artista valenciana ha recurrido a doña Letizia para reinterpretar esta obra. La creación tiene connotaciones solidarias, una intención de crítica social y está manchada del barro de la dana. Porque esta historia va de eso, de una nueva expresión, esta vez a través de la pintura, de los sentimientos generados tras la tragedia de 2024.

Diana Bon se ha inspirado en el ya célebre intento de visita de la comitiva institucional, donde estaban los Reyes, a Paiporta apenas tres días después de la dana. A esta artista valenciana le impresionó, como a miles de personas, la templanza de doña Letizia, aguantando el chaparrón de barro. Que no se moviese de su sitio ni fuera presa del pánico pese a los insultos que proferían los airados vecinos ni después de recibir el impacto de un trozo de fango en el pómulo. Y es justo ese instante 'La joven de la perla' según la ha concebido la artista.

«El cuadro surge de una actividad que nos propusieron en la escuela de pintura a la que voy, Escola d'Art, gestionada por Naira López Martos. Todos los alumnos teníamos que reinterpretar una obra clásico de la historia del arte, versionándola con algo relacionado con la dana», explica Diana Bon, que precisa: «Luego se haría un catálogo con todos los trabajos. La recaudación se destinó a una escuela de arte que quedó arrasada, Espai d'Ana». Otro de los artistas en ciernes representó a Carlos Mazón en su particular versión del autorretrato de Van Gogh con la oreja cortada.

'La joven de la perla' según @dianabonautora es un óleo que ella ha retitulado 'Baixant al fang re(i)al'. «Pretende ser una denuncia a la mala o nula gestión política o institucional, y un homenaje a las víctimas», comenta la artista. «Desde el primer momento tuve claro que quería retratar a doña Letizia porque aquel día la imagen de ella nos impresionó a todos. La vimos sobrepasada, pero se mantuvo donde tenía que estar en ese momento», valora Diana Bon, que opina que al fin y al cabo la reacción de los monarcas fue la que toca en situaciones como la que se vivió en la Comunitat en otoño de 2024: «Ya está bien, la gente importante tiene que estar al lado del pueblo».

Diana Bon es una maestra que tiene vocación creativa. «A mí lo que realmente me habría gustado estudiar es historia del arte, me imagino en Pompeya descubriendo ruinas», comenta con una sonrisa: «La realidad es que siempre he tenido una vocación artística». Toca el piano y también es escritora, especialmente de cuentos para niños. Es autora de los libros 'La magia de la vida' y 'Ungles llargues'. Todo eso lo compagina con la vida familiar y, desde hace algún tiempo, con seguir desarrollándose como pintora.

'Baixant al fang re(i)al' es fruto de cinco meses de trabajo, pero también de disfrutar con su primer retrato. La iniciativa tenía todos los ingredientes para dar rienda suelta a la creatividad: los alumnos disponían de lienzos rescatados de la dana («algunos incluso llevaban manchas de fango») y alguien llevó barro de las poblaciones afectadas. De hecho, el lodo que mancha el rostro de doña Letizia en la pintura de Diana Bon es real.

La obra, como la del resto de sus compañeros, cumplió su cometido, el de recaudar fondos solidarios. Pero la pintora quiere exponer su obra, incluso que alguien pueda adquirirla. «Pero no quería haber representado a doña Letizia en un momento con tanta carga emotiva para ella sin que fuera conocedora de ello», señala la autora. Por eso escribió a la Casa Real, según afirma, sin más pretensiones que informar: «Fue una sorpresa recibir una carta como respuesta en el que me trasladaban el 'afectuoso saludo' de la reina». La acogida de 'Baixant al fang re(i)al' anima a Diana Bon a seguir pintando, escribiendo y, quién sabe si algún día realizando un gran descubrimiento arqueológico en Pompeya.