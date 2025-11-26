Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Diana Bon observa su reinterpretación de 'La joven de la perla' como doña Letizia manchada con barro. JESÚS SIGNES

La reina Letizia, la joven de la perla con barro

La artista valenciana Diana Bon convierte la visita de la monarca a Paiporta tras la dana en un lienzo que la tunea como la mujer que retrató Vermeer

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:49

Comenta

'La joven de la perla' no es un retrato de nadie. Dicen que el famosísimo cuadro de Johannes Vermeer es un 'tronie', una imagen ... concebida en la Holanda del siglo XVII con fines meramente decorativos. Desde entonces y a lo largo de la historia, a la 'Muchacha con turbante'. como también se conoce el cuadro, se le ha querido poner un rostro conocido. Para el cine, la última actriz en prestarle su cara fue la estadounidense Scarlett Johansson (2003, en la película dirigida por Peter Webber). Más de dos décadas después, una artista valenciana ha recurrido a doña Letizia para reinterpretar esta obra. La creación tiene connotaciones solidarias, una intención de crítica social y está manchada del barro de la dana. Porque esta historia va de eso, de una nueva expresión, esta vez a través de la pintura, de los sentimientos generados tras la tragedia de 2024.

