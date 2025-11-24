Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una persona ajustando un radiador MIGUEL HERREROS

¿Qué es mejor: apagar la calefacción o dejarla al mínimo?

Subir un solo grado el termostato puede aumentar el gasto energético entre un 7 % y un 10 %

Jaime Vázquez García

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Con la llegada del frio, se comienza a depender cada vez más en casa de la calefacción y de los sistemas de climatización. La duda más común es cómo mantener el calor de manera eficiente sin que la factura de luz o el gas se dispare. La respuesta no es única: el consumo depende de factores como el aislamiento de la vivienda, el tamaño de las habitaciones, el tipo de calefacción y el nivel de humedad en cada estancia.

La importancia de regular la temperatura

Cada grado adicional en el termostato puede aumentar la factura entre un 7% y un 10%, lo que evidencia la importancia de mantener el calor de manera eficiente. Ajustar correctamente la temperatura del hogar puede marcar una gran diferencia en el presupuesto familiar, especialmente durante los meses tan frios que se avecinan.

Temperaturas recomendadas según el momento del día

Durante el día: si se pasa gran parte del tiempo en casa haciendo alguna actividad, se aconseja mantener la calefacción entre 19 y 21 °C, suficiente para un ambiente confortable sin gastar energía de más. En situaciones donde la persona ve la televisión o lee, algunos expertos recomiendan subir hasta 21-22 °C para compensar la menor actividad corporal.

Durante la noche: nuestro cuerpo genera calor propio, por lo que no es necesario mantener la misma temperatura que durante el día. Lo ideal para descansar y a la vez ahorrar, el termostato se tendría que situar entre los 15 y 17 °C,. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), reducir un grado de 21 a 20 °C puede significar un ahorro anual cercano al 10% en la factura de calefacción.

¿Cuándo se debe encender la calefacción?

Mantener la calefacción encendida todo el día no siempre es la opción más eficiente. Lo recomendable es programarla según las necesidades.

Por la mañana: Encender 30 minutos antes de levantarse y ajustar entre 19 y 21 °C.

Por la tarde y noche: Mantener 20 °C en salones y 18 °C en dormitorios.

De madrugada: Bajar a 15-17 °C para dormir mejor y ahorrar energía.

¿Se debe apagar la calefacción por la noche?

Apagar completamente la calefacción por la noche no siempre es eficiente. Cuando se vuelva a encender por la mañana, el sistema necesita más energía para alcanzar la temperatura deseada, lo que puede aumentar el gasto. Mantenerla en 15-16 °C y usar un termostato programable es la opción más efectiva.

Trucos para reducir el consumo de calefacción

Termostatos inteligentes: Permiten regular la temperatura automáticamente según horarios y necesidades.

Aprovechar la luz natural: Abrir cortinas durante el día para calentar estancias y cerrarlas por la noche para mantener el calor.

Mejorar el aislamiento: Sellar grietas, usar burletes, alfombras o cortinas gruesas ayuda a retener la temperatura.

Ropa adecuada en casa: Un jersey, calcetines de lana o mantas permiten mantener el calor sin subir el termostato.

Publicidad

