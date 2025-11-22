¿No calentar las habitaciones desocupadas: buena o mala idea? La caída de las temperaturas obliga a los españoles a tener un ojo puesto en las facturas de la luz

Con la llegada de una nueva caída de temperaturas en gran parte del país, muchas familias españolas se preparan para ajustar la calefacción y evitar que sus facturas se disparen. Sin embargo, una práctica muy común que es apagar los radiadores en habitaciones poco utilizadas podría ser mucho más cara de lo que parece, según advierten especialistas en eficiencia energética.

Lejos de suponer un ahorro, dejar estancias completamente frías genera un efecto «ola helada» dentro de la vivienda. Cuando una estancia queda demasiado fría, el aire helado se desplaza al resto de la casa y obliga a la calefacción a trabajar más para mantener el confort. El resultado es más consumo y una factura más alta. Además, estas zonas frías favorecen la aparición de humedad, moho y daños en paredes y muebles.

¿A qué temperatura hay que mantener las habitaciones vacías?

Los especialistas aconsejan no apagar la calefacción, sino dejar las estancias vacias entre 16 y 17 grados, sin bajar nunca de 12 para evitar problemas de humedad.

Para controlar el gasto, se recomienda un buen aislamiento y si se puede instalar termostatos programables o inteligentes, que permiten regular la calefacción por franjas horarias y adaptarla al ritmo de vida del hogar, algunos con opción de hacerlo desde el móvil.

