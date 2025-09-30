Una investigadora valenciana lidera una terapia contra dos tipos de leucemia

Según la Asociación Española de Investigación sobre el cáncer, el 60% de los investigadores en el tratamiento de esta enfermedad son mujeres y la edad ... media de las investigadoras líderes es de 50 años. La valenciana Nela Klein-González lo ha conseguido antes, a sus 45 años de edad. Lidera el programa Gya 01 que ha desarrollado una terapia para atacar dos tipos de leucemias a través del sistema inmunitario del propio paciente.Nela hace más de 22 años que está fuera de Valencia, pero presume de valenciana y de su barrio, el del Carmen, donde vive su familia.

Su trabajo y su vida están ahora en Barcelona. Su pasión por la investigación le llevó primero a terminar la carrera de Medicina, los dos últimos años, en la Universidad de Colonia, con una beca Erasmus. Allí se quedó después varios años trabajando en inmunología tumoral, concretamente en vacunas celulares para crear defensas en el sistema inmunológico contra el cáncer en el Hospital Clínico Universitario de Colonia.

Después de esa experiencia, decidió volver a España, para especializarse en Hematología en el Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona y tras pasar por el Hospital Sant Pau, llegó al Hospital Clínic de Barcelona, líder en terapia celular CAR-T.

Terapia para pacientes con recaída

Nela trabaja en Gyala Therapeutics, una spin-off biotecnológica fundada por el Clínic y el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer. Trabaja e impulsar inmunoterapias de última generación para neoplasias hematológicas y, en concreto, trabaja en terapias celulares transformadoras para pacientes con grandes necesidades médicas no cubiertas.

Nela, junto al doctor Manel Juan y la doctora Lorena Pérez, así como el doctor Claudio Santos (CEO de Gyala) han venido trabajando en el desarrollo de una terapia celular para dos tipos de leucemia que hasta ahora no habían sido tratados con CAR-T: la mieloide aguda y la linfoblástica que representan el 30% y el 25% respectivamente de los diagnósticos en adultos y con una media de 50% de recaída tras recibir quimioterapia.

El equipo que lidera esta valenciana ha conseguido desarrollar esta terapia alternativa con glóbulos blancos (linfocitos) que se extraen del paciente y se modifican genéticamente y se introducen de nuevo en el paciente para atacar el cáncer.

Se trata de un estudio preliminar y están a la espera de que la Agencia Española del Medicamento(AEMPS) les dé el visto bueno para iniciar el ensayo clínico con pacientes.

La Fe, elegido para el ensayo clínico

«Para mí haber participado en el desarrollo de este proyecto es muy importante porque puedo compatibilizar mis dos áreas: la investigación y la clínica», subraya Nela, quien apunta que además, de contar con el sí de la AEMPS le acercará más a su tierra porque uno de los hospitales en los que se llevaría a cabo el ensayo clínico, además del Hospital Clínic de Barcelona, es el Hospital de La Fe, a través de la Unidad de Leucemias del Servicio de Hematología. «Eso me permitirá ir más a Valencia», explica.

Su estudio acaba de ser publicado por la revista científica Leukemia, una de las revistas líderes en hematología en aspectos de la investigación y el tratamiento de la leucemia.

Nela espera poder comprobar la efectividad de esta terapia en la práctica clínica «para explorar cómo puede beneficiar a los pacientes que necesitan urgentemente mejores opciones de tratamiento», asegura.

De ser así, esta investigadora valenciana, a sus 45 años, contribuiría a aumentar la supervivencia de pacientes oncológicos y a mejorar su calidad de vida. Su entusiasmo y su pasión por su trabajo se percibe al hablar con ella. Un trabajo silencioso, metódico y persistente que no suele tener mucha visibilidad pero que, seguro que son muchos los pacientes que están esperando con desesperación en su lucha por la vida. Un logro el de Nela y su equipo que no se valora lo suficiente hasta que se ese temido «bicho», el cáncer, no nos toca en primera persona.

A pesar de que son muchas las horas que Nela se pasa en el laboratorio, asegura que fuera de esas cuatro paredes también tiene aficiones, como cantar, «me gusta mucho».

Un talento valenciano que trabaja en Barcelona y que, de momento, asegura que seguirá haciéndolo allí. «Aunque echo de menos Valencia, no tengo intención de volverme por ahora». Eso sí, no pasa más de tres meses sin hacer una visita a la terreta.