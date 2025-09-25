Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hospital, en una imagen de archivo. LP

60 ensayos clínicos valencianos para adelantarse al futuro y curar el cáncer de mama

Seis centros públicos de la Comunitat lideran la investigación, centrada en quimioterapias para zonas muy localizadas y tratamientos específicos, como los anticuerpos conjugados

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:20

La Comunitat está a la vanguardia de la investigación contra el cáncer de mama, el que más afecta a las mujeres, con 3.800 casos ... diagnosticados cada año en la región. Seis centros públicos se han convertido en referencia nacional y entre ellos hay 60 ensayos clínicos en marcha, en los que se estudian los tratamientos cada vez más precisos y efectivos para curar la enfermedad. Los que más se están desarrollando son los anticuerpos conjugados, donde la quimioterapia va totalmente dirigida a las células tumorales y no daña las de alrededor.

