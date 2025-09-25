60 ensayos clínicos valencianos para adelantarse al futuro y curar el cáncer de mama

La Comunitat está a la vanguardia de la investigación contra el cáncer de mama, el que más afecta a las mujeres, con 3.800 casos ... diagnosticados cada año en la región. Seis centros públicos se han convertido en referencia nacional y entre ellos hay 60 ensayos clínicos en marcha, en los que se estudian los tratamientos cada vez más precisos y efectivos para curar la enfermedad. Los que más se están desarrollando son los anticuerpos conjugados, donde la quimioterapia va totalmente dirigida a las células tumorales y no daña las de alrededor.

En los hospitales La Fe, el Clínico, Arnau de Vilanova, el General de Alicante, Elche y el Instituto Valenciano de Oncología hay grupos de trabajo en los que se realizan estos ensayos clínicos sobre el cáncer de mama, así como también otros centros de gestión privada. Ana Santaballa es la jefa de sección de Cáncer de mama en el hospital La Fe de Valencia. «Se están desarrollando anticuerpos conjugados en los ensayos clínicos. Es una molécula muy sofisticada que tiene una quimioterapia muy potente, que se une a un anticuerpo e identifican señales de células tumorales, es un tratamiento mucho más específico que el convencional. La quimioterapia va dirigida a esas células concretas y no daña otras, es más dirigido y efectivo», asegura la experta.

La precisión es el eje sobre el que se mueven esos ensayos. «Las novedades de investigación van ser más precisas en el diagnóstico molecular, con cada vez ensayos más dirigidos a subgrupos de pacientes concretos. Se podrán usar terapias dirigidas, porque existen muchas mutaciones, distintos tipos de alteraciones, y esos fármacos van bien en esos casos concretos», argumenta.

Los ensayos clínicos constan de tres fases según el grado de pruebas, estudio, análisis y resultados que se obtengan. «La mayoría de ensayos llevan una selección previa a nivel molecular para identificar mejor cada paciente, saber qué tratamiento dirigido le va mejor», dice Santaballa. «Se hacen análisis en sangre o en el tejido del tumor que hemos operado, y ahí identificamos las alteraciones de la paciente con ese tumor y qué tratamientos dirigidos le pueden ir mejor», explica.

Sobre estos ensayos se va a tratar hoy en una doble jornada organizada por el grupo de investigación clínica en cáncer SOLTI centrada en el cáncer de mama, dirigida a pacientes y también con aportación de expertos científicos valencianos y nacionales sobre tratamientos personalizados.

Santaballa es la coordinadora de este acto. «Estos ensayos clínicos son procedimientos muy exigentes, hay que saber las características que tiene una paciente para entrar en un ensayo, porque hay muchos requerimientos, es un procedimiento muy exhaustivo, no todos los pacientes entran, ya sea por la edad o al tener otras enfermedades», determina. La experta subraya que en los hospitales se ofrece a las pacientes «los tratamientos más innovadores, es una oportunidad de acceder a la innovación cuanto antes», destaca.

También en el cáncer de mama luminal se están desarrollando otras moléculas, según indica la experta, «que combinadas con terapia hormonal, funcionan y dan mejores resultados que la terapia hormonal solamente». Sobre los distintos tipos de ensayos que se llevan a cabo en los hospitales valencianos, los objetivos son distintos en función del nivel de gravedad de cada paciente. «Los que se hacen en pacientes con metástasis el objetivo es alargar el tiempo libre de enfermedad, y otros ensayos que se hacen en un grado de enfermedad precoz, lo que se busca es curativo y reducir el riesgo de tener una recaída», añade.

En la fase 1 de ensayos clínicos «se empieza a utilizar una molécula en una enfermedad o varias, hablamos de qué dosis se necesita y los efectos secundarios», dice la facultativa. La fase 2 ya es donde los investigadores ven la efectividad concreta en un tumor y sus efectos secundarios. «Y en la fase 3 se van a comparar esas moléculas identificadas que tienen efectividad con un tratamiento que sea estándar para ese tipo de tumor. esta fase hace que sus resultados conlleven que ese fármaco se comercialice. Es un proceso largo, y depende de lo complejo que sea el fármaco, puede llevar bastantes años», dice la experta.