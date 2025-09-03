Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en España y 284.860,23 euros a otro afortunado
Entrada al antiguo edificio, con el cartel de la Unidad de cáncer de mama. JLBort

El último edificio en pie de la antigua Fe de Valencia deja de hacer las mamografías

La unidad de prevención del cáncer de mama del pabellón de Enfermería se trasladará el próximo día 8 al nuevo centro de salud Campanar II

José Molins

José Molins

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:31

Es el último gran edificio que sigue en pie en el recinto del antiguo hospital La Fe, pero se acaba de quedar sin su función ... principal. El pabellón de la Escuela de Enfermería, que se encuentra en la esquina entre la avenida Campanar y la calle Ricardo Micó de Valencia, ha dejado de prestar el servicio de su Unidad de prevención de cáncer de mama del departamento de salud La Fe y ya se ha trasladado el material al nuevo centro de salud Campanar II, separado de allí a sólo 200 metros. A partir del próximo lunes día 8 se empezarán a hacer las mamografías en este espacio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  3. 3

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  4. 4 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  5. 5

    Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
  6. 6 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  7. 7 Roban 30.000 euros tras desvalijar el piso de unas víctimas de la dana en Benetússer
  8. 8 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  9. 9 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  10. 10 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El último edificio en pie de la antigua Fe de Valencia deja de hacer las mamografías

El último edificio en pie de la antigua Fe de Valencia deja de hacer las mamografías