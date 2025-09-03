El último edificio en pie de la antigua Fe de Valencia deja de hacer las mamografías

Es el último gran edificio que sigue en pie en el recinto del antiguo hospital La Fe, pero se acaba de quedar sin su función ... principal. El pabellón de la Escuela de Enfermería, que se encuentra en la esquina entre la avenida Campanar y la calle Ricardo Micó de Valencia, ha dejado de prestar el servicio de su Unidad de prevención de cáncer de mama del departamento de salud La Fe y ya se ha trasladado el material al nuevo centro de salud Campanar II, separado de allí a sólo 200 metros. A partir del próximo lunes día 8 se empezarán a hacer las mamografías en este espacio.

En este ambulatorio, que se inauguró en abril, se ha instalado esta unidad de cáncer de mama en la segunda planta, en un área que estaba vacía. Durante el mes de agosto hicieron el traslado de material y esta semana los técnicos de Sanidad están ultimando la instalación de toda la maquinaria, para que el día 8 comiencen a atender a las pacientes. Se han llevado buena parte del material y mobiliario, sobre todo el más reciente, en especial uno de los mamógrafos, que es prácticamente nuevo, ya que se renovó hace unos meses.

Ampliar Fachada del edificio de Escuela de Enfermería. J. M.

Este edificio de Enfermería no estaba previsto derribarlo inicialmente, como sí se ha hecho con el resto de torres de la antigua Fe, que ya se han reducido todas a escombros, pero con el anuncio en junio del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de la futura construcción del nuevo hospital en este recinto, el plan ha cambiado. Como informó este diario, tanto este edificio como otros tres más deberán ser derrumbados también y para ello se le van a ir quitando poco a poco todas las funciones que realiza. El primer paso ha sido cambiar de ubicación esta Unidad de prevención del cáncer de mama.

Mientras tanto, siguen llegando diariamente pacientes al antiguo edificio de Enfermería preguntando por esta unidad de mamografías, aunque no hay citas disponibles hasta la semana que viene, pero se acercan para realizar alguna consulta y allí se les informa del traslado de la instalación y que se pondrá en marcha de forma inminente.

Paralelamente, en el nuevo centro de salud han colocado en la planta baja, junto a los ascensores, un cartel informativo de que allí estará la Unidad de prevención de cáncer de mama, con un teléfono de atención a pacientes y se aclara que quien acuda presencialmente debe subir directamente al segundo piso, sin pasar por el mostrador de la planta baja, para evitar saturación en la entrada, como ya ha ocurrido en varias ocasiones. En esa segunda planta ya estaban las consultas de pediatría, ahora también va a comenzar esta unidad de mamografías y hay un espacio reservado pero aún sin ocupar para atención de psicología, que próximamente está previsto que también esté disponible.

Habitaciones y despachos

Y tras quitarle esa tarea principal, en el antiguo edificio se siguen albergando despachos para Inspección médica, mantenimiento del recinto y controles de las ambulancias SAMU. Además, está preparado para que sus cerca de 50 habitaciones se puedan utilizar en casos extraordinarios y grandes tragedias. Allí se dio acogida a refugiados ucranianos de la guerra, a afectados por la dana tras el 29 de octubre y se habilitaron camas durante los primeros meses de la pandemia del Covid en 2020. También hay despachos que se encuentran vacíos para activar en casos de catástrofes y un aula de simulación para el personal de ambulancias, donde hay muñecos y material para realizar prácticas y ensayos de actuaciones como masajes cardiopulmonares, torniquetes, etc.

El edificio cuenta con planta baja y siete alturas y se compone de una nave central y dos alas. En el contrato que firmó la empresa Acciona con Sanidad para el derribo de la antigua Fe no figura ninguna operación con este inmueble, pero con el nuevo proyecto del futuro hospital deberá ser derribado. Porque en ese mismo espacio debe ir el nuevo edificio de Administración sanitaria, de 9.000 metros cuadrados, que albergará el centro de Salud Pública de Valencia, servicios de Inspección, la Dirección Territorial de Sanidad y la Administración Sanitaria General.

Además de esta construcción, también se van a demoler el Centro Regional de Informática, que da a la calle Joaquín Ballester, junto al edificio de Maternal (desde este verano convertido en escombros) y el almacén, donde están el centro de transformadores y la antigua chimenea industrial. Ambos centros ocupan parte de la zona donde se hará el futuro jardín de la Salud, con 13.750 metros cuadrados de superficie, que mejorará el confort ambiental y la integración con el vecindario. Aunque para todo ello se necesita iniciar un nuevo proceso de licitación, con concurso público para que se presenten empresas candidatas, lo que llevará un tiempo que se puede alargar meses o más de un año. La empresa ganadora para las obras deberá primero derribar los edificios y después construir los nuevos centros.

El futuro hospital se prevé que entre en funcionamiento en el año 2032 y estará formado por seis construcciones repartidas por toda la parcela, cada cual con una dedicación. Justo detrás del nuevo centro de salud irá el futuro bloque ambulatorio. Y detrás del centro de especialidades, que se inaugurará a finales de este año, se construirá el hospital de agudos, con 500 camas para los pacientes y 90.000 metros cuadrados de superficie.