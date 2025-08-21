Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Derribo del edificio de Infantil este miércoles.

Ver 13 fotos
Derribo del edificio de Infantil este miércoles. JL Bort

El nuevo hospital obligará a demoler cuatro edificios no previstos en la antigua Fe

La Escuela de Enfermería, el centro de lavandería, el de informática y el de transformadores serán derribados para construir el futuro complejo sanitario

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:42

La decisión del Consell de construir el futuro hospital en el recinto de la antigua Fe en Valencia ha cambiado la hoja de ruta ... prevista en las obras y será necesario demoler más edificios de los que se había planeado. Serán cuatro construcciones las que deberán ser derribadas para iniciar los trabajos del nuevo complejo sanitario, que constará de seis centros repartidos por toda la parcela, aunque dos de ellos (el centro de salud y el de especialidades) ya están hechos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  2. 2 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  3. 3 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  4. 4

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego
  5. 5 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  6. 6

    El Valencia reorganiza su delantera
  7. 7 Las dos localidades de la Comunitat Valenciana que han dormido a 10 grados este miércoles de agosto
  8. 8 Muere un diputado de 30 años dentro del Parlamento
  9. 9

    Torró se aferra a la primera fila en los Moros y Cristianos de Ontinyent
  10. 10

    El misterio de los pisos de lujo de Miami: el TSJ sigue sin el dinero dos años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El nuevo hospital obligará a demoler cuatro edificios no previstos en la antigua Fe