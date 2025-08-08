Adiós al histórico 'skyline' de la antigua Fe de Valencia

El panorama ha cambiado por completo. La vista del recinto del antiguo hospital La Fe, que durante medio siglo ha dominado esa zona de Valencia ... entre los barrios de Marxalenes y Campanar, ya es totalmente distinta. Desde este jueves ya no queda ni rastro de las grandes torres de edificios que formaban el complejo sanitario. El que desde finales de los años 60 fue el más grande de la Comunitat.

El derribo total del edificio de Maternidad, de diez plantas, se completó este jueves y entre este viernes y la próxima semana se va a llevar a cabo el de Infantil, aunque este tiene sólo tres plantas de altura. Era la última torre que quedaba en pie, tras haber derrumbado en los últimos meses el pabellón central y el edificio de Rehabilitación, además del de Anatomía Patológica, que fue el primero en caer. Todo ese 'skyline' sanitario de Valencia ya está reducido a escombros. No existe. En su lugar hay montañas de restos de esas construcciones, máquinas de derribo, retroexcavadoras y grandes desniveles de terreno, ya que se unen esos montículos, que han servido de plataformas para trabajar los operarios, con excavaciones donde se encontraba el parking y las zonas subterráneas.

Ver 11 fotos Iván Arlandis

Y después de esos trabajos de derribo, ahora Sanidad se centra en el futuro, que es la construcción del nuevo hospital que irá ubicado en ese mismo recinto. Los planes han cambiado, desde que a finales de junio se anunció que se iba a levantar allí este centro hospitalario. En un principio la constructora Acciona acababa sus trabajos con esta demolición de Maternal e Infantil, y después pasaría unos meses hasta final de año para dejar limpia y adecuada la parcela, que ahora está vallada.

Pero con el nuevo proyecto ya presentado, es muy probable que se tenga que derrumbar algún edificio más que no estaba previsto hasta ahora. La conselleria está estudiando en estas semanas cuáles van a ser las necesidades en el futuro para realizar los trabajos más convenientes, y ello probablemente implicará tener que tirar abajo alguna de esas pequeñas construcciones que de momento sigue en pie.

Ampliar Misma panorámica que la anterior, pero con los pabellones aún en pie. Jl Bort

El futuro hospital se prevé que entre en funcionamiento en el año 2032 y no será un gran edificio como los antiguos que acaban de derribar. El complejo estará formado por varias construcciones repartidas por toda la parcela y cada una tendrá una dedicación. Justo detrás del nuevo centro de salud, que ya está operativo, irá el futuro bloque ambulatorio.

Y detrás del centro de especialidades, que se inaugurará a finales de este año, se construirá el hospital de agudos, con 500 camas para los pacientes y 90.000 metros cuadrados de superficie. En el extremo donde ahora se encuentra el edificio de Infantil (el último que queda por derribar) se construirá la planta de administración y docencia, con 300 despachos y que estará conectado con el bloque ambulatorio.

Y en el otro extremo de la avenida Campanar, al lado del centro de especialidades, irá el edificio de administración sanitaria, que contará con un centro de Salud Pública, administración sanitaria y Dirección Territorial de Sanidad. Además, entre los distintos edificios habrá zonas verdes, se podrá caminar e incluso habrá una vía abierta al tráfico de vehículos junto al hospital de agudos.