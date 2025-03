Consulta el horóscopo del lunes 31 de marzo de 2025

M.P. Lunes, 31 de marzo 2025, 01:11 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones en el horóscopo para este lunes 31 de marzo de 2025 y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Así, podrás afrontar esta jornada con todas las herramientas cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Sigues en el convencimiento de que hace falta más disciplina en casa y puede que sea cierto, pero aborda el problema desde un punto de vista racional. Te reencontrarás con un viejo problema que a estas alturas casi tenías olvidado, pero que te ha estado esperando. No retrases más el momento de afrontarlo. Le estás dedicando demasiado tiempo al trabajo y te queda poco tiempo libre para dedicártelo a ti y a los tuyos. Si no pones remedio te acabará pasando factura.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Intenta no ser tan perfeccionista ni responsable, al menos por algunos días. Siéntete libre y haz algo de eso que tienes pendiente y que estás retrasando debido a tu «falta de tiempo». Tu mente te está jugando una mala pasada y puedes pensar que tu pareja te puede ser infial. Habla con ella, pues puede ue al final sólo sea un espejismo. No lo tengas en cuenta. No es mala idea ordenar tu alimentación.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Te ha costado mucho tener tu economía saneada, no lo empañes realizando compras que no son necesarias. Tu salud, en general, es bastante buena. No obstante, presta a cualquier señal, nunca hay que bajar los brazos. El enfrentamiento no siempre es el mejor camino para resolver los problemas.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Llevas un tiempo teniendo ciertos roces con tu pareja. Es hora de decir basta y hablarlo, no es bueno seguir por ese camino. Así las cosas no terminarán bien. Además, intenta no decir cosas de las que luego te arrepientas. Estos días se te presentará una buena oportunidad económica en forma de sociedad o de participación en un ambicioso proyecto, no la dejes perder. Tu estado de ánimo esta un poco decaído, intenta quedar con amigos para despejar la mente.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Te levantarás radiante, con ganas de comerte el mundo. Sin embargo notarás cierta indiferencia de los que te rodean. No te preocupes, es una percepción tuya, nada que ver con la realidad. Es sólo tu impresión. Tampoco olvides tus metas de siempre y aún menos tus convicciones. Hoy podrás ver a esa persona que tanto deseas, si la buscas.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Te encuentras desbordado: la familia, los hijos, las responsabilidades... Y, además, el trabajo. No te des por vencido. Puede que durante esta jornada estés algo despistado y olvidadizo. Será algo pasajero. Si no tienes pareja puede que hoy sea el día en el que encuentres a alguién con quien compartir tu tiempo. No te cierres al amor. Las comidas copiosas y los excesos con la bebida han tenido una influencia directa en tu salud. Cuídate.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Hay probabilidades de que se concreten planes pendientes relacionados con el futuro familiar. Pon todo lo que esté en tu mano para favorecer este acuerdo entre todos. Hoy comprobarás que dispones de una asombrosa capacidad para hacerte entender, para que los demás comprendan y acepten tus propuestas y opiniones con facilidad.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Puede que alguien de tu círculo más cercano te defraude hoy. En tu poder está decidir si merece la pena arreglar la situación o si es mejor dar por zanjada esa relación. Evita hacer muchos esfuerzos o tu espalda se resentirá. En cuanto al dinero, estás en una situación delicada debido a las malas decisiones y los gastos sin control. Será mejor ponerse las pilas y reconducir la situación. Hay compras que pueden esperar.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Llevas mucho peso a tus espaldas y alguna que otra responsabilidad que no te deja dormir. Lo mejor es pararte a tomar aire y coger impulso. Todo pasa pero recuerda, tu estás primero, no te pongas en segundo plano. Con un poco de paciencia y ánimo conseguirás darle la vuelta al día. Gozas de buena salud, así que no lo empañes saltándote la dieta. En tu trabajo te encuentras en una encrucijada: sigue lo que te dicte el corazón.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Necesitas un poco de tiempo más para ti. Dedicas mucho a la familia, pareja y amigos, pero no te das cuenta de que tienes que cuidarte y mimarte. Encuentra el momento oportuno para darte un capricho. Puede que durante el día de hoy te encuentres con una o varias personas que te devolverán a tu pasado más reciente. Te sentirás imparable, con esa sensación de que nadie puede frenarte. Aprovéchalo.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Estás viviendo una etapa de pareja en la que deberás tener paciencia. Hay baches pero se solucionan hablando. Todo el esfuerzo invertido en los últimos años de cara al futuro comienza a tener beneficios. Necesitas hacer algo más de depote, tu cuerpo te lo agradecerá. Tu carisma hará que durante el día de hoy seas muy popular entre compañeros de trabajo, amigos y familia. Un dinero que ya dabas por perdido puede regresar a ti.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Hay un asunto que te preocupa desde hace ya algún tiempo y lo mejor sería hablarlo con tu pareja. Inténtalo y así te sentirás mucho mejor. Debes confiar más en ella. Tu estabilidad emocional comenzará a remontar durante estos días gracias a la familia, la estabilidad en el hogar y las amistades que te rodean. En el trabajo debes ser algo más decidido, tus ideas también pueden ser buenas. Lánzate. Hoy tendrán un encanto especial.

