Consulta el horóscopo gratis de este domingo 23 de marzo de 2025

Abre el corazón a nuevas relaciones y conexiones. El éxito puede venir a través de cualquier decisión que tomes hoy. Consulta todas las predicciones del horóscopo para este domingo 23 de marzo 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Durante los próximos días recibirás una invitación a un evento en el que conocerás a alguien muy especial. Déjate llevar y sé tu mismo/a en todo momento. De esta manera, no habrá nadie que se te resista. Intenta no agobiarte demasiado por el trabajo y desconecta en la medida de lo posible para no quemarte demasiado. Recuerda controlar esos impulsos de gasto compulsivo o a final de mes lo lamentarás.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Es buen momento para hacer planes con tu pareja y amigos. Esta semana ha sido algo intensa en todos los sentidos, aprovecha el domingo para disfrutar y desconectar. En el ámbito laboral podrían cambiar algunas cosas en tu trabajo que te harán más llevadero tu trabajo. Controla tus gastos o lo lamentarás en un futuro. Ponte como propósito ahorrar X cantidad de dinero al mes este año.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Últimamente te sientes algo desanimado/a en cuanto al amor, no pierdas la esperanza, pronto aparecerá alguien en tu vida que hará que vuelvas a sentir esas mariposas en el estómago. Ten paciencia, todo llega en su debido momento. Si tienes pareja las cosas van a ir sobre ruedas los próximos días y notaréis una coneción muy estrecha. Además, has descubierto los beneficios de desconectar y esto te vendrá bien. Tus finanzas estarán durante un tiempo boyantes.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Te espera un gran futuro. Aunque ahora te cueste creerlo, muy pronto recogerás todo lo que has sembrado. Tus grandes resultados harán que te valores a ti mismo más que nunca. Tienes una energía desbordante con la que podrás hacer frente a todo lo que te propongas estos días. Un trabajo extra te ayudará a llegar a fin de mes.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Eres detallista y exiges lo mismo por parte de los demás. Pero apunta este consejo: No esperes nada de los demás y vivirás mejor. Una velada romántica inesperada cambiará todos tus planes. Ojo con obsersionarte con el peso. Si quieres adelgazar, nada mejor que el deporte y una dieta equilibrada. Hay muchos gastos innecesarios que te hacen complicado llegar a fin de mes. Piensa bien antes de comprar.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Tu trabajo pasará por una serie de cambios próximamente. Intenta demostrar más que nunca tu valía. Disfrutarás de una salud inmejorable y estás en uno de tus mejores momentos de forma física. La gasolina hace que no te salgan las cuentas a final de mes. Gastas demasiado el coche, intenta moverte más y tu bolsillo lo notará.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Desde que empezó el año te encuentrasn un poco deprimido y sabes que tu entorno lo nota. Intenta pasar más tiempo haciendo lo que te gusta para sentirte mejor, como pasar tiempo con los tuyos o hacer esa actividad que te hace desconectar. Tu desorganización hace que gastes más dinero de lo que realmente necesitas. Haz listas para no comprar más de la cuenta.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Vivirás una época de tranquilidad y tras un periodo algo conflictivo por fin podrás respirar tranquilo. Trata de mejorar la comunicación con las personas que te importan. Es el momento perfecto para poner en marcha ese proyecto que te ronda por la cabeza. Has pasado unos días un poco malos, pero por fin te recuperarás por completo. Cuidado con quien te pide dinero. No todo el mundo te devolverá luego lo que le dejes.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu relación dará un paso más allá y notarás los pilares más fuertes que nunca. Esta semana pueden haber acontecimientos que cambien tu rutina laboral para bien. Estás consiguiendo abandonar tus malos hábitos, ahora intenta mantenerte firme para no volver atrás. Necesitas ahorrar para posibles imprevistos que pueden venir en un futuro.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La situación en el trabajo podría tensarse. No dudes en defender tu postura. Cargar con más de lo que puedes hará que te notes cansado durante unos días. Si estás pensando pedir un préstamo, conviene que pienses bien los contras a largo plazo antes de lanzarte a la piscina.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu pareja te valora y aprecia, muéstrale lo mismo por tu parte. Disfruta del momento. Si estás soltero/a, este mes te esperan grandes cosas Te conviene tomar riesgos de vez en cuando que demuestren tu valía. Ten más confianza en ti mismo. Notas que se cae más el cabello de lo normal y puede ser a que estés pasando una época de estrés y ansiedad. Descansa bien e intenta relajarte.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Puede que te sientas un poco agobiado ante la carga laboral, intenta despejarte para que no te pase factura. Debes de aprender a desconectar del trabajo y no llevarte las cosas a casa. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio. Toca apretarse el cinturón durante un tiempo, por el momento no aparecen nuevos ingresos en tu camino.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

