Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 27 de agosto de 2025

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este miércoles 27 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Tu relación no está pasando por su mejor momento y puede que notes que todos tus esfuerzos son inútiles. Es difícil afrontar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo. Respira, porque se vienen unos días un poco ajetreados. Un resfriado mal cuidado puede hacer que tengas que adaptar tus planes esta semana. Cuídate en cuanto notes síntomas. Alguien a quien le dejaste dinero te hará un ingreso que te va a venir genial estos días.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Eres detallista y exiges lo mismo por parte de los demás. Una velada romántica inesperada cambiará todos tus planes. Puede que algún compañero de trabajo te juegue una mala pasada. Estate al tanto para evitar conflictos. Tienes una energía desbordante con la que podrás hacer frente a todo lo que te propongas estos días. La gasolina hace que no te salgan las cuentas a final de mes. Gastas demasiado el coche, intenta moverte más y tu bolsillo lo notará.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tu pareja te valora y aprecia, muéstrale lo mismo por tu parte. Disfruta del momento. Si estás en soledad, este mes te esperan grandes cosas No permitas que nadie te pise y demuestra por qué tu trabajo es correcto. Tu salud mental se ve afectada por tus horas en redes sociales. Intenta vivir sin mirar tanto el móvil. Toca apretarse el cinturón durante un tiempo, por el momento no aparecen nuevos ingresos en tu camino.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Un encuentro inesperado hará que tus planes se tambaleen durante los próximos meses. Tus esfuerzos serán recompensados y tu entorno laboral te valorará más que nunca. Puede que tengas un susto en el tobillo, así que ten cuidado si sales a correr o realizas ejercicio físico. Tu desorganización hace que gastes más dinero de lo que realmente necesitas. Haz listas para no comprar más de la cuenta.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Estás en un momento inmejorable y sabes que puedes conseguir lo que quieras. Un ascenso podría estar a la vuelta de la esquina. Has decubierto los beneficios de desconectar de vez en cuando y ya no pasas por alto el tiempo para ti. Sigue así para notar una gran mejoría emocional a largo plazo. Tendrás un trabajo extra que te hará ganar algo más de dinero de lo habitual.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Tu pareja y tú tenéis una gran complicidad y todo indica que os espera un gran futuro por delante. Tu trabajo pasará por una serie de cambios próximamente. Intenta demostrar más que nunca tu valía. Intenta hacer más deporte para sentirte mejor y notarás cómo mejoran tus dolores de espalda. Estás saliendo más de la cuenta y las facturas de comidas y fiestas te están dejando en números rojos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cuidado con las expectativas que te generas de los demás para evitar desengaños amorosos. Te conviene tomar riesgos de vez en cuando que demuestren tu valía. Ten más confianza en ti mismo. Disfrutarás de una salud inmejorable y estás en uno de tus mejores momentos de forma física. Cuidado a la hora de realizar compras por internet si quieres evitar un posible disgusto en tu cuenta bancaria.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Conocerás a alguien nuevo con quien vivir encuentros apasionados pero seguramente no llegará a nada más. Tu turno laboral puede cambiar drásticamente y desearás cambiar de trabajo. Estás consiguiendo abandonar tus malos hábitos, ahora intenta mantenerte firme para no volver atrás. Ojo con los correos sospechosos que te llegan, pueden vaciar tu cuenta y dejar sin nada si sigues algún enlace engañoso.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu intuición nunca falla, así que haz caso a tus sospechas. Intenta ser más reflexivo antes de hablar y escucha las críticas como una mejora. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio. Un premio de lotería te dejará un regalo este mes, no te dará para grandes lujos pero por fin podrás darte ese capricho que tanto querías.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Te encuentras un poco deprimido y sabes que tu entorno lo nota. Intenta pasar más tiempo haciendo lo que te gusta para sentirte mejor, como pasar tiempo con los tuyos. Es el momento perfecto para poner en marcha ese proyecto que te ronda por la cabeza. Una racha de emociones fuertes hará que te notes desanimado. Intenta mantener las comidas en orden para no perder energía. Puede que te estés obsesionando demasiado con el dinero. Hay que tener cabeza a la hora de gastar, pero también disfrutar cuando se pueda.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu relación dará un paso más allá y notarás los pilares más fuertes que nunca. La motivación llega cuando menos te lo esperas y ese está siendo tu caso esta semana. Estarás imparable. Cargar con más de lo que puedes hará que te notes Un ingreso inesperado está a la vuelta de la esquina.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Tu magnetismo estará por las nubes y estarás más seductor que nunca. En el trabajo, ahora te conviene más guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos. Evita las comidas copiosas para reducir las digestiones pesadas que te vienen molestando últimamente. Si estás pensando pedir un préstamo, conviene que pienses bien los contras a largo plazo antes de lanzarte a la piscina.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

