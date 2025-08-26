Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 26 de agosto de 2025 Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este martes, 26 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Necesitáis más tiempo en pareja. Intenta que el trabajo no te absorba: establece límites claros entre la vida laboral y personal, prioriza la salud mental y física, y aprende a desconectar. Tus padres o familiares podrían necesitar un préstamo. Tu olfato para los negocios te llevará a buen puerto. Nunca te has encontrado mejor de salud, disfrútalo.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Surgirán diferencias de criterio con tu pareja, pero esto no tiene por qué acabar en discusión. Debes prestar la debida atención a tu situación bancaria, ya que el descontrol afectará a tu bolsillo. La falta de experiencia laboral se resolverá con esfuerzo. Aparece un problema leve con las articulaciones.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Si tienes hijos, ellos serán los protagonistas del día. Hoy será una jornada ideal para aumentar tus ganancias. Tendrás una falsa sensación de que no puedes con tu trabajo, no te dejes llevar por ella y sigue dándolo todo. Duerme más para recuperar la energía gastada.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Si no tienes pareja, hoy va a ser un día propicio para alguna aventura amorosa. Además, puedes ganar mucho dinero gracias a tu buen criterio. La actitud de un compañero de trabajo hacia ti no es algo personal. Te vendrá bien visitar algún museo, te distraerá. Tanto trabajo y obligaciones están llevando tu energía y salud mental al límite.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

La actitud de tu pareja puede crearte sensación de soledad. Encuentra varios momentos al día que os permitan volver a conectar. Permítete ese deseado capricho ahora que tus cuentas vuelven a estar saneadas. Tu interés por el trabajo te reportará grandes beneficios. Hoy te encuentras pletórico/a, harás todo lo que te apetezca.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Debes buscar más tranquilidad en el terreno sentimental. Cuidado con la tarjeta de crédito, debes usarla con más medida si no quieres llevarte algún susto. Profesionalmente, debes actuar con más prudencia. Te amenaza un ligero desequilibrio nervioso, cuídate.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Tu relación de pareja está necesitando una terapia. Corres el riesgo de quedarte en números rojos así que empieza a plantearte cómo reconducir la situación. Muy buenas noticias de tipo laboral. Comenzarán a disminuir los momentos estresantes.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Tu pareja se está esforzando en agradarte, en compartir momentos contigo, así que haz tú lo mismo. Quieres hacer un gran negocio, pero no seas ingenuo. Puedes conseguir mejores condiciones de trabajo. Tu organismo necesita descansar más.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Llevas un tiempo yendo de casa al trabajo y del trabajo a casa. Es momento de salir a divertirte, de quedar con conocidos a tomar café o cenar. Te despejará la mente. Es un momento clave para realizar nuevos proyectos financieros. Sin embargo, es un mal día para tomar decisiones en el trabajo. Hazte un chequeo en el dentista y revista tu vista.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Sabes lo que deseas y lo que quieres, así que es mejor que se lo comuniques a tu pareja cuanto antes. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. Enhorabuena, el éxito profesional ha llegado. Tu piel necesita más que nunca de tus atenciones.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Hoy brillarás más que nunca y notarás que eres el centro de atención. Disfruta. Es mejor que gastes menos en caprichos, tu cuenta bancaria comienza a resentirse. La jornada de hoy será agotadora, pero no te lleves las preocupaciones a casa, desconecta. Puede que aparezcan pequeños trastornos en el aparato respiratorio.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Estás feliz y eso se te nota en la mirada. No es buen día para tomar decisiones económicas, se prudente. Esa confianza y seguridad en ti mismo/a se traducirá en breve en éxito profesional. Cuida un poco más tu alimentación. Estamos en verano y los dulces, los helados y las comilonas no te harán bien.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

