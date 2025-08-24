Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 25 de agosto de 2025

TV Domingo, 24 de agosto 2025, 22:51 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este lunes, 25 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Este lunes estarás más cariñoso y melancólico que de costumbre, Aries. Si estás en pareja sentirás que la otra persona está pasando a ser alguien de tu familia, más cercana que nunca. Y si eres soltero, se acercará alguien con quien sientas que puedes tener una gran intimidad. Quizás sientas que todo está un poco estancando hasta mitad de mes, ten paciencia Aries, después se acelerarán las cosas. Respecto al dinero, sigue ahorrando si quieres finalmente hacer ese viaje con el que tanto sueñas este verano.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Se avecinan cambios en relaciones, Tauro. Pero, tranquilo/a, que la suerte está de tu parte, aunque no lo veas al principio. Estate atento/a a tu circulo de amigos más íntimo porque puede que te lleves alguna buena sorpresa. Vas a notarte más coqueto/a que nunca, así que aprovecha estas buenas energías y ve a por la persona que desees. No esperes a que den el paso, hazlo tú

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Si te centras en darte lo mejor, mimarte y permitirte pequeños placeres, conseguirás atraer eso que te está faltando en tu vida. Es importante que te valores como mereces, para saber cuáles son las personas que realmente se merecen estar en tu vida. A partir de esta semana puedes decir adiós a los malentendidos y, después de algún descubrimiento inesperado, retomar tus relaciones desde un lugar mucho mejor.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

No te faltarán candidatos para pasar un buen rato. El planeta del amor sacará tu lado más seductor, si estás en pareja disfrutarás de grandes momentos y si te encuentras en búsqueda de alguien especial no te lances al primero que pase. Van a ser muchos lo que se interesen por ti, toma tu tiempo para decidir y luego lánzate a la aventura. No derroches tanto el dinero en tonterías y empieza a ahorrar porque puede que tengas algún imprevisto pronto y tengas que tirar de ahorros.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

A partir del día 20 sentirás una fuerza especial que te impulsará a conseguir todo lo que estás necesitando. Por eso está bien que te tomes el principio de semana como un periodo para analizar qué deseas realmente en tu vida sentimental. Ponte serio/a y busca en tu interior qué es lo que estás buscando, para no perder más tiempo con gente que no te merece.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Este lunes los demás te verán especialmente interesante, Virgo. Sacarás tu lado más seductor con ese entorno de personas que casi no te conocen y llegarán buenas oportunidades que jamás hubieses imaginado. Déjate ver y permite a los demás que se acerquen a ti. A finales de semana te sentirás mucho más cómodo/a contigo mismo/a y con mucha más confianza.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Venus te trae una oportunidad de romance en tu entorno profesional, pero ten cuidado porque esto puede ser un arma de doble filo. Es bueno que tengas un poco los pies en la tierra Libra, que no te dejes embaucar solo porque te están prestando la atención que necesitas. Puedes jugar, coquetear, pero ten en cuenta que si vas a más tu trabajo podría verse afectado.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Esta semana se vienen muchos cambios que seguro serán para mejor. Es el momento de reestructurarte para buscar una mejor versión de ti. Y cuando la tengas aparecerá la persona correcta, la que mejor puede acompañarte en esta aventura que llamamos vida. Tómate la semana con calma, cuidándote y fortaleciéndote. Notarás que cierras ciclos, pero recuerda que es para abrir otros nuevos mucho más interesantes.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Prepárate para una semana caliente, lleno de experiencias fuera de la norma en el sentido más íntimo. Los demás te sentirán irresistible sin saber muy bien por qué. Tendrás que tomar las riendas de esta energía para que no se te desborde, Sagi. Busca una buena manera de encauzarla, con gente en la que confíes de verdad.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Esta semana es la oportunidad perfecta para crear nuevos lazos, Capricornio. Nuevas relaciones. Si estás en pareja disfrutarás de momentos de mucha conexión y si estás soltero/a hay muchas probabilidades de que alguien entre a tu vida. Solo tienes que abrirte y dar oportunidades Capri. Este lunes abre una nueva etapa poniendo punto y final a meses de cambios. Si realmente quieres cambios deja que mueran viejas estructuras, siente tus emociones y deja entrar lo nuevo que está por llegar.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Si estás buscando amor, está más cerca de lo que imaginas, Acuario. A veces te distraes demasiado y no eres capaz de ver a la persona especial que tienes justo delante. Esta semana vienen muchos cambios y se abren puertas, pero primero tienes que ordenar un poco tu vida, Acuario, porque es muy difícil entrar en ella si sigue estando en ese estado tan caótico.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Esta semana te sentirás coqueto y con ganas de conocer gente, de nuevos romances. Aunque primero tendrás que pasar la prueba del eclipse. Llorar y sanar todas las emociones que se te han ido quedando estancadas estos últimos meses, Piscis. Una vez pase y avance el mes, irás recobrando energías y estarás listo para salir a comerte el mundo. Los demás verán un brillo especial en ti y se sentirán muy atraídos.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

