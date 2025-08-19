Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Signos del zodíaco.
Signos del zodíaco. Fotolia

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 19 de agosto de 2025

Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

TV

Martes, 19 de agosto 2025, 01:10

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este martes 19 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

  1. Imagen principal - Aries (21 de marzo – 20 de abril)
    Elemento: Fuego

    Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Debes pensar muy bien qué es lo que quieres en una relación amorosa. No te apresures en tomar decisiones o en entablar conversaciones que no quieres tener. Tómate un tiempo para pensar. Puedes decidir tu futuro, ¿esa es la persona que amas? El Universo te está dando vía libre para que cumplas tus sueños pero con la condición de que te pongas en primer lugar, incluso si estás enamorada/o.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

  1. Imagen principal - Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
    Elemento: Tierra

    Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Lo importante es que encuentres el equilibrio y que tu romance aporte en lugar de quitarte energía. Debes revisar minuciosamente tu vida amorosa. Ya no quieres repetir patrones en tus relaciones, no te preocupes que no pasará. Deberás ser más flexible para que nuevas personas entren o salgan de tu vida durante la temporada de eclipses. Ya estás listo/a para vivir una forma de amar que te encantará.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

  1. Imagen principal - Géminis (21 de mayo – 24 de junio)
    Elemento: Aire

    Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Has descuidado un poco tu círculo social pero ya es momento de retomar aquellos planes que habías dilatado o cancelado. Tu contexto social está que arde, Géminis, así que es el ambiente ideal para inyectar emoción a tu vida amorosa. Es posible que conozcas a alguien que será importante en tu vida durante los próximos meses o años.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

  1. Imagen principal - Cáncer (25 de junio – 22 de julio)
    Elemento: Agua

    Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

El año pasado te trajo romances intensos, pero que te lastimaron e hicieron perder la esperanza. Cáncer, ahora puedes sanar para siempre. Te sentirás motivada/o para cambiar algo en tu vida romántica. Si aprendiste las lecciones, junio te traerá un nuevo amor.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

  1. Imagen principal - Leo (23 de julio – 23 de agosto)
    Elemento: Fuego

    Leo (23 de julio – 23 de agosto)

El tema de conversación este mes es el amor a secas. Querrás hablar sobre tus deseos y observar la respuesta de tu pareja. Sabes que necesitas reciprocidad y si no estás en la misma frecuencia que tú lover eso te pone a dudar… Si las cosas marchan bien, es posible que estés lista/o para estabilizarte en una relación.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

  1. Imagen principal - Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)
    Elemento: Tierra

    Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Tal vez estés pensando en comprometerte en una relación, tal vez te sorprendan con una propuesta… En cualquier caso, este mes tu prioridad serán las relaciones serias o las relaciones que tienen futuro para ti. Este día te traerá una sanación para que reconozcas tu valor y el amor que mereces.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

  1. Imagen principal - Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)
    Elemento: Aire

    Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Has crecido y tal vez ya estés listo/a para profundizar en ese vínculo que conservabas como una opción más por miedo a sucumbir en el amor. Lentamente, tendrán oportunidad de conocerse mucho más y maravillarse con las rarezas del otro. Empezarás a compartir partes de ti misma/o que no estabas dispuesta/o a exponer. La vulnerabilidad también es clave para tener relaciones sólidas.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

  1. Imagen principal - Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)
    Elemento: Agua

    Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Organiza tu mente y aplica la sinceridad con lo que deseas. Quieres pasión, entrega y seguridad por parte de la persona con la que estás o de la que estás buscando… Estás más que preparada/o con todo los eclipses que han pasado por ti para crear una base sólida de largo aliento con tu pareja. Lo importante es preguntarse ¿esa es la persona que te acompañará los siguientes años? Estás a punto de vivir algo muy diferente en tu trayectoria romántica. Mantén la mente abierta a lo que te trae el amor.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

  1. Imagen principal - Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
    Elemento: Fuego

    Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Ahora tienes el camino despejado para avanzar en el trabajo. No dejes que nada ni nadie te para. Cuánta razón tiene esa frase de «solo fracasa aquel que no lo intenta». Ve a por todas, tendrás mucho éxito.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

  1. Imagen principal - Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
    Elemento: Tierra

    Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Has agotado tus esfuerzos en el área de hogar y familia debido a situaciones dolorosas y frustrantes. Este será un nuevo comienzo para ti. Con tus asuntos en claro lograrás abrirte a experiencias un poco más… divertidas y sensuales.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

  1. Imagen principal - Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
    Elemento: Aire

    Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los cambios que atravieses se reflejarán en tus vínculos. ¿Qué tipo de amor estás dispuesta/o a dar y recibir? Es probable que un viaje te anuncie un nuevo capítulo amoroso.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

  1. Imagen principal - Piscis (19 de febrero – 20 de marzo
    Elemento: Agua

    Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Podrías encontrarte resolviendo malentendidos con tu pareja. Si deseas estabilidad, este finde será el momento perfecto para hacer los ajustes que requieres en tu zona de valor y que repercutirán en tu vida amorosa.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia
  2. 2

    Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto
  3. 3 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Llíria
  4. 4 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  5. 5

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  6. 6 Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes
  7. 7 La lluvia vuelve a Valencia esta semana y Aemet activa un doble aviso para este martes: dónde y cuándo va a llover
  8. 8 Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
  9. 9 Extinguido el incendio forestal en Jarafuel
  10. 10 Los autónomos estallan contra las bajas laborales fraudulentas en menores de 30 años y piden medidas de control: «Es algo que no cuadra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 19 de agosto de 2025