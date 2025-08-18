Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 18 de agosto de 2025

JZ Lunes, 18 de agosto 2025, 01:17 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este lunes 18 de agosto de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Aparecerá alguien nuevo en tu vida con quien las cosas podrían funcionar finalmente. Déjate llevar. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brinda el trabajo y aprenderás nuevas habilidades muy útiles. Has decubierto los beneficios de desconectar de vez en cuando y ya no pasas por alto el tiempo para ti. Sigue así para notar una gran mejoría emocional a largo plazo. Un premio de lotería te dejará un regalo este mes, no te dará para grandes lujos pero por fin podrás darte ese capricho que tanto querías.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Te sentirás celoso de alguien del pasado de tu pareja. Escuha a tu intuición, tus sospechas pueden ser verdad. Es difícil afrontar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo. Respira, porque se vienen unos días un poco ajetreados. Cuidado a la hora de tomar suplementos alimenticios. No vale la pena obsesionarse con el peso, pero si quieres adelgazar nada mejor que el deporte y alimentos saludables. Si estás pensando pedir un préstamo, conviene que pienses bien los contras a largo plazo antes de lanzarte a la piscina.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Esta semana alguien que aprecias mucho podría decepcionarte. Intenta hablar las cosas. Presta atención a lo que dicen tus jefes e intenta mejorar tu trabajo en la medida de lo posible. Has pasado unos días un poco malos, pero por fin te recuperarás por completo. Cuidado a la hora de realizar compras por internet si quieres evitar un posible disgusto en tu cuenta bancaria.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Vuelve alguien de tu pasado que puede ser que no quieras ver de nuevo. Un ascenso por sorpresa mejorará tus planes de futuro y te hará quedarte en tu empresa a pesar de tus dudas. La ansiedad puede afectarte más de la cuenta. Debes desconectar en la medida de lo posible para que los nervios no te afecten al apetito. Un ingreso inesperado está a la vuelta de la esquina.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Tu relación dará un paso más allá y notarás los pilares más fuertes que nunca. La situación en el trabajo podría tensarse e incluso llegar a salpicarte en algún momento. No dudes en defender tu postura. Picar entre horas hace que te notes más pesado de lo normal. Vigila tu alimentación. Tu economía va cuesta arriba y de momento parace que seguirá manteniéndose así durante un tiempo.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Cuidado con las expectativas que te generas de los demás para evitar desengaños amorosos. No permitas que nadie te pise y demuestra por qué tu trabajo es correcto. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio. Aquel negocio que tenías entre manos y por el que no acabas de decantarte puede ser tu gran oportunidad. Quien no arriesga no gana.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Los próximos días no pueden presentarse mejores a nivel amoroso. Disfruta. Puede que te sientas un poco agobiado ante la carga laboral, intenta despejarte para que no te pase factura física. Tu salud mental se ve afectada por tus horas en redes sociales. Intenta vivir sin mirar tanto el móvil. Estabas pasando una racha un poco mala, con el dinero justo. Las cosas están a punto de cambiar a mejor.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Tu relación no está pasando por su mejor momento y puede que notes que todos tus esfuerzos son inútiles. Tu turno laboral puede cambiar drásticamente y desearás cambiar de trabajo. Puede que tengas un susto en el tobillo, así que ten cuidado si sales a correr o realizas ejercicio físico. Las inversiones son algo que pensar detenidamente, así que controla tus impulsos antes de dar el paso para evitar disgustos.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Eres sincero y eso es fundamental en una relación. Di lo que piensas y saldrás reforzado de cualquier conflicto con tu pareja o amigos. Una reunión importante puede hacer tambalear tu futuro en la empresa. Ten cuidado. Un resfriado hará que no estés en tu mejor momento, intenta descansar más. Tus finanzas se beneficiarán de un poco de orden. Intenta mantener controlados los gastos e ingresos para no llevarte un susto a final de mes.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La soltería hará que te plantees el rumbo de tu vida y que quieras aprovechar para cambiar de aires un tiempo. La motivación llega cuando menos te lo esperas y ese está siendo tu caso esta semana. Estarás imparable. Un resfriado mal cuidado puede hacer que tengas que adaptar tus planes esta semana. Cuídate en cuanto notes síntomas. Esta semana recibirás un dinero imprevisto que podrás íntegro. No lo malgastes.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu pareja te llevará a un fin de semana romántico. Si estás en soledad, una sorpresa puede estar a la vuelta de la esquina. Tus grandes resultados harán que te valores a ti mismo más que nunca. Enhorabuena Últimamente notas algunos problemas intestinales. Vigila lo que comes para identificar el problema si ves que persiste. Tu desorganización hace que gastes más dinero de lo que realmente necesitas. Haz listas para no comprar más de la cuenta.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Vivirás una época de tranquilidad y tras un periodo algo conflictivo por fin podrás respirar tranquilo. Puede que algún compañero de trabajo te juegue una mala pasada. Estate al tanto para evitar conflictos. Intenta hacer más deporte para sentirte mejor y notarás cómo mejoran tus dolores de espalda. Tendrás un trabajo extra que te hará ganar algo más de dinero de lo habitual.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.