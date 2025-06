El cardiólogo José Abellán comparte sus «estrategias» para dormir mejor por la noche El especialista en salud cardiovascular indica que «cuando hablamos de sueño, no solo importa la cantidad, sino la calidad»

El estrés del día a día y la pantallas impiden, en muchas ocasiones, que durmamos bien por las noches. Nos despertamos varias veces o, incluso, tardamos mucho en conciliar el sueño, lo que hace que no descansemos las horas recomendadas. Y el insomio no sólo perjudica el rendimiento, sino que también puede tener un impacto directo en la salud cardiovascular.

A este respecto ha hablado el cardiólogo José Abellán en sus redes sociales, donde acumula más de 560 seguidores. Es allí donde ha compartido un mensaje claro: «Descansar bien es clave para un corazón sano».

Así, el también autor del libro 'Lo que tu corazón espera de ti', ha desvelado cuáles son sus «estrategias para descansar mejor» por la noche. Y algunas de ellas te van a sorprender.

1.- Exponte lo antes posible al sol por la mañana. Y es que, como explica Abellán, «tu cerebro detecta la luz solar intensa, lo que sincroniza tu ciclo de sueño con el horario real».

2.- Mantente activo/a durante el día. «Si entrenas, hazlo antes del atardecer», indica. «Sabemos que entrenar demasiado tarde retrasa la producción de melatonina y puede condicionar un peor descanso«, explica.

3.- No te acuestes si no vas a dormir. «No te acuestes ni adoptes la posición de tumbado durante el día si no vas a dormir», informa.

4.- No cenes mucho ni muy tarde, ya que «por la noche, tu digestión se enlentece tras la liberación de melatonina. Por ello, una digestión pesada lo es aún más», termina.

5.- El experto aconseja «dormir en una habitación fresca», con «una temperatura ideal de 20 o 21ºC».

6.- Evita la luz azul intensa de la noche. «Al menos una hora antes de dormir y procura dormir en oscuridad».

7.- Además, recomienda no exponerse a pantallas «una hora antes de acostarte».

8.- Por último, Abellán habla del papel de las infusiones, «que pueden ser útiles, ya que pueden ayudarte a establecer tu ritual de sueño».

