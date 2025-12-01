La startup valenciana 'Amaia Cuida' impulsa el debate sobre la residencias del futuro

En enero de 2024 se dio a conocer 'Amaia' una aplicación desarrollada por dos jóvenes valencianos para paliar la soledad y derribar la barrera de ... la digitalización de los mayores. Una idea que partió de la propia experiencia familiar, en concreto para poder interactuar con su abuela desde la distancia a través de una herramienta que para ella fuera fácil de utilizar.

Pero no sólo eso, Amaia pretendía servir también como herramienta para ayudar a las propias residencias en su trabajo y en la atención personalizada que requieren las personas a las que cuidan para mejorar su calidad de vida. Y lo están consiguiendo, puesto que en menos de dos años, son ya 50 las residencias con las que la startup 'Amaia Cuida' está trabajando.

Ahora ha dado un paso más y ha organizado un evento, celebrado en La Harinera, el coworking de Valencia Innovation Capital, con la participación de un centenar de profesionales y representantes públicos de distintas áreas del sector para abordar cómo tienen que ser las residencias del futuro.

«Bajo el lema de 'La revolución de los cuidados' buscamos motivar a un sector lleno de profesionales con una vocación enorme, pero que por desgracia cada vez está peor visto», asegura Alberto, que muestra su satisfacción por el éxito del evento. Así, las preguntas que se lanzaron fueron: ¿Cómo serán las residencias del futuro? ¿Más humanas, más abiertas, más conectadas con la vida real de las personas mayores? El objetivo: activar una nueva mirada sobre los cuidados centrados en las personas, a diferencia de la estandarizada y, muchas veces, negativa opinión que se tiene de los centros para los mayores.

Ampliar Arriba, el equipo de Amaia Cuida. Bajo esas líneas, otro momento de las jornada. LP

Precisamente, el evento, patrocinado por ISECO, se abrió con la proyección de un vídeo que recogía la percepción social que existe sobre las residencias, que invitó a repensar la imagen pública de los centros residenciales y avanzar hacia un relato más humano, justo y acorde con los valores de la Atención Centrada en la Persona (ACP).

La mesa redonda 'Cuatro miradas, un mismo propósito' abordó la transformación de esa imagen. Moderada por Carlos del Río, psicogerontólogo de Amaia Cuida, con las intervenciones de Lorena David, de Atés a Casa y del Instituto Geriátrico Valenciano; María José Monfort, coordinadora en Gesmed y Ángela Tormo, psicóloga y coordinadora de programas en LARES Valencia.

Todos ellos coincidieron en la necesidad de afrontar los retos estructurales del sector, avanzar en su profesionalización y modernización y en crear modelos flexibles capaces de respetar el proyecto de vida de cada persona mayor.

Uno de los testimonios más inspiradores y emotivos fue el del director de la Fundación San Jerónimo de Estella (Navarra), David Cabrero del Amo. Habló sobre la humanización de los cuidados y el impacto social de las residencias cuando se convierten en espacios de vida, comunidad y dignidad.

La jornada también incluyó un taller participativo en el que las personas asistentes crearon una historia de vida utilizando una herramienta similar a la desarrollada por Amaia Cuida. La dinámica permitió reflexionar sobre la importancia de adaptar los cuidados a las necesidades individuales, entendiendo que cada biografía requiere una respuesta distinta.

El encuentro concluyó con la proyección de un vídeo en el que personas mayores compartieron sus experiencias en centros residenciales, recordando al sector que su voz debe ocupar un lugar central en cualquier transformación futura.

«Estamos construyendo una nueva forma de cuidar: una atención que escucha, acompaña y dignifica. Este encuentro ha demostrado que el sector está preparado para avanzar hacia las residencias del mañana», destacó Alberto Villanueva, CEO de Amaia Cuida.