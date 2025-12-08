Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer observa los inmuebles que ofrece una inmobiliaria en su escaparate YVONNE ITURGAIZ

Crece un 13% la demanda de hipotecas por mayores de 45 años en la Comunitat Valenciana

Este colectivo ya representa una de cada cuatro solicitudes de financiación para adquiriri vivienda en España (25%), frente al 20% que suponía en 2024

Chema Bermell

Chema Bermell

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:52

La edad ha dejado de ser un dique para acceder a financiación inmobiliaria. El mercado hipotecario español vive un vuelco demográfico silencioso: en lo que ... va de 2025, una de cada cuatro solicitudes (25%) procede de mayores de 45 años, frente al 20% de 2024, según el análisis de la fintech-proptech Gibobs.com. La Comunitat Valenciana se alinea con esta tendencia, con un repunte de la demanda en este perfil del 13%, solo por detrás de Cataluña (23%), Madrid (17%) y Andalucía (15%).

