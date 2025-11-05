La brecha de género peina canas: cuánto cobra de menos una mujer en su pensión

Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, la brecha salarial de género se sitúa en España en el 15,7%, aunque esta investigación ... avanza algún dato positivo: en la última década se ha reducido en 8,3 puntos. Un dato que invita a pensar que en el futuro inmediato se avance por la senda de la equiparación pero que invita a pensar en cómo se dilucida este mismo particular en otro ámbito: el de las pensiones. Porque así las diferencias salariales obedecen a una combinación de factores como la discriminación (menores salarios por el mismo trabajo), la segregación ocupacional (el empleo femenino se concentra en sectores y ocupaciones con salarios más bajos) y la mayor presencia femenina en los contratos más precarios (el 56% del trabajo temporal y el 75% del empleo a tiempo parcial es ocupado por mujeres) también cabe suponer que en la edad del retiro esas diferencias se mantengan. O que incluso sean superiores a las propias de quienes todavían están en activo.

Y, en efecto, así sucede. La pensión media de jubilación de las mujeres es un 30,4% inferior a la de los hombres, con 1.196,5 euros al mes frente a 1.719 euros mensuales de los varones, según el Barómetro de las Pensiones que elabora el Instituto Santalucía, con datos actualizados a abril de 2025. Se trata de la principal conclusión extraída por un grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social formado por Enrique Devesa, profesor titular de la Universitat de València, Mar Devesa, docente del departamento de Economía Financiera y Actuarial de la UV, Roberto Meneu, profesor titular de la Facultad de Economía del mismo campus. También forman parte del equipo de investigadores otros dos docentes de la Universidad de Extremadura, y Borja Encinas e Inmaculada Domínguez, así como Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

¿Qué resultados ofrecen sus indagaciones? El principal, que las diferencias de género observadas en cuanto a las clases de pensiones también se dan en sus cuantías medias. En 2025, el importe medio de las pensiones de jubilación de los hombres ascendía a 1.719,06 euros mensuales y el de las mujeres se situaba en 1.196,65 euros. Esto supone una brecha de género del 30,4% a favor de los hombres. «Se trata de una brecha importante que de nuevo se explica por las diferencias laborales que todavía existen entre ambos sexos pero que eran mayores cuando las mujeres que hoy están jubiladas se incorporaron al mercado laboral a mediados del siglo pasado», anota el grupo de científicos. Su estudio añade: «Si comparamos los datos actuales con los de 2005 se observa que dicha brecha se ha reducido en casi 9 puntos». «Además», prosigue, «la reducción es aún mayor cuando la comparación se circunscribe a las cuantías medias de las nuevas altas de jubilación». «Estas pensiones corresponden a las personas que acaban de abandonar el mercado de trabajo y, en consecuencia, sus cuantías reflejan mejor los cambios producidos en el mercado laboral», observan.

La frase «El factor que más contribuye a estrechar la brecha de género en la cuantía de las pensiones es la reducción de diferencias laborales» Enrique Devesa Profesor de Economía de la UV

Es decir, que la brecha sigue existiendo, pero es mucho más reducida (17,5%), y su disminución desde 2005 es de casi 36 puntos. «El factor que más está contribuyendo a estrechar la brecha de género en la cuantía de las pensiones es la reducción de las diferencias en las características laborales entre hombres y mujeres», explican los responsables del estudio, que también precisan cómo «conviene señalar que la situación de desventaja de las mujeres en materias de pensiones no es mayor porque nuestro sistema de pensiones cuenta con un conjunto de medidas (complemento a mínimos, integración de lagunas, complemento para la reducción de la brecha de género, reconocimiento de periodos y bases de cotización ficticios por cuidados de hijos y familiares) que discriminan positivamente a aquellos trabajadores, en su mayoría mujeres, que han tenido salarios más bajos y carreras laborales más irregulares.»

De ahí que su investigación aloje un factor de esperanza en la batalla por reducir la brecha de género. Señala el grupo de investigadores que «gracias a estas medidas el número de mujeres que pueden acceder a una pensión de jubilación es mayor y su cuantía es más elevada». Y concluyen enarbolando otro dato interesante; «La concurrencia o cobro de dos pensiones al mismo tiempo es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres (en una proporción de 5 a 1)». En resumen, que «a pesar de los importantes avances logrados en las últimas décadas», la situación de desventaja de las mujeres con relación a la pensión de jubilación «es todavía una realidad». «Las altas de jubilación que se originan cada año siguen siendo mayoritariamente masculinas y, además, la brecha en su cuantía es favorable a los hombres», explican.