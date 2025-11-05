Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La brecha de género peina canas: cuánto cobra de menos una mujer en su pensión

Las diferencias se reducen pero siguen siendo una realidad, según un estudio de un grupo de economistas de la Universitat de València

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:17

Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, la brecha salarial de género se sitúa en España en el 15,7%, aunque esta investigación ... avanza algún dato positivo: en la última década se ha reducido en 8,3 puntos. Un dato que invita a pensar que en el futuro inmediato se avance por la senda de la equiparación pero que invita a pensar en cómo se dilucida este mismo particular en otro ámbito: el de las pensiones. Porque así las diferencias salariales obedecen a una combinación de factores como la discriminación (menores salarios por el mismo trabajo), la segregación ocupacional (el empleo femenino se concentra en sectores y ocupaciones con salarios más bajos) y la mayor presencia femenina en los contratos más precarios (el 56% del trabajo temporal y el 75% del empleo a tiempo parcial es ocupado por mujeres) también cabe suponer que en la edad del retiro esas diferencias se mantengan. O que incluso sean superiores a las propias de quienes todavían están en activo.

