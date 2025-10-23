Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un jubilado en un parque. Europa Press

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, señala cuál es el mejor mes para solicitar la jubilación: «El importe podría ser superior»

El experto alerta sobre los riesgos que tiene pedir la jubilación anticipada

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:52

La jubilación anticipada en España se presenta como una alternativa para quienes desean retirarse antes de la edad legal ordinaria, fijada en 66 años y 8 meses. Esta modalidad puede solicitarse de forma voluntaria o involuntaria, aunque no siempre es tan ventajosa como parece.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social con ámplia experiencia, ha compartido una advertencia a través de su canal de Youtube: «Nunca solicites la jubilación justo dos años antes de la edad ordinaria de jubilación».

El experto explica que los trabajadores que opten por la jubilación anticipada voluntaria podrán hacerlo hasta dos años antes de la edad establecida, es decir, a partir de los 64 años y 8 meses. No obstante, esta decisión implica la aplicación de coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión.

El funcionario también ofrece consejos sobre el momento más oportuno para iniciar el trámite. «Un buen momento puede ser el mes de diciembre porque todas las pensiones cuyos hechos causantes sean antes de que termine el año se revalorizarán al año siguiente conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC)».

«Si te jubilas el 31 de diciembre, a partir del día siguiente a tu pensión se le aplicará la subida y, por tanto, el importe puede ser superior al que te hubiese correspondido si te hubieses jubilado meses mas tarde», añade Muñoz.

Esta ventaja depende del porcentaje de revalorización aplicable en cada ejercicio, por lo que el momento de la jubilación puede tener un impacto económico relevante.

