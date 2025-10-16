Aviso de la OCU sobre los planes de pensiones: recuperarlo al jubilarse puede salir «muy caro» A pesar del ahorro fiscal que suponen en el presente, hay que tener en cuenta un aspecto muy importante a largo plazo para no perder dinero

Tamara Villena Valencia Jueves, 16 de octubre 2025, 00:53

Son muchos quienes han optado por planes de pensiones para una mayor tranquilidad de cara al futuro, especialmente teniendo en cuenta los debates sobre la viabilidad de las pensiones con la situación socio económica actual de España. Estos productos, pensados para ahorrar a largo plazo de cara a la jubilación, son interesantes a la hora de obtener una rentabilidad cuando llegue el momento de salir del mercado laboral, pero es necesario tener en cuenta un punto muy importante según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Una de sus grandes ventajas es el ahorro fiscal que suponen en el presente, ya que tenerlos reducen la base imponible del IRPF, sin embargo, la OCU advierte de que a largo plazo hay que ir con ojo en este sentido. Según la organización, rescatar todo el plan de pensiones de golpe el mismo año de la jubilación puede salir «muy caro» desde el punto de vista fiscal, tanto en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) como en el de Patrimonio.

Por ello, la organización ha señalado en su portal que es un error pensar que al jubilarse hay que cobrar el plan de pensiones de forma automática o en un único pago, ya que el titular puede decidir cuándo y cómo empezar a cobrarlo, incluso retrasar el rescate o dejarlo en herencia. También puede elegir entre recibirlo en forma de renta, de capital o mixta, según el reglamento del plan.

La OCU ha explicado que el dinero rescatado se suma al resto de los ingresos del año, como las últimas nóminas o seguros de ahorro colectivos, lo que eleva el tipo impositivo en el IRPF. «Si se espera al menos hasta el año siguiente, aunque cobre la pensión máxima, sus ingresos deberían ser mucho menores y menor también el tipo impositivo que le apliquen», ha precisado.

Además, ha recordado que cuantos mayores sean los ingresos netos anuales, mayor será el tipo marginal de tributación, y que acumular demasiado dinero en un mismo ejercicio también puede tener impacto en otros tributos como el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) o el Impuesto Solidario para las Grandes Fortunas (ISGF).

La OCU ha recordado que la suma de las cuotas del IRPF y del IP no puede superar el 60% de la base imponible del IRPF, y que, si se sobrepasa ese límite, la cuota del impuesto patrimonial puede reducirse hasta un 80% de la misma.

Por otro lado, la organización ha subrayado una excepción importante para las aportaciones realizadas antes de 2007, en tanto que pueden beneficiarse de una reducción del 40% si se recuperan en forma de capital dentro de los tres primeros años desde la jubilación.

«Acumular muchos ingresos en un mismo año es una mala decisión fiscal», ha enfatizado la OCU, que ha insistido en la recomendación de planificar con antelación cómo y cuándo rescatar el plan para evitar pagar más impuestos de los necesarios y aprovechar las reducciones aplicables.