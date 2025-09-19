El significado que tiene el triángulo en la ropa y que casi nadie conoce Este es el símbolo que suele generar más dudas

S.B Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:22 Comenta Compartir

Las etiquetas de ropa recogen mucha más información de la que imaginamos. No están ahí solo para indicar la talla o la composición de la prenda: también incluye símbolos que sirven como un manual de instrucciones en miniatura. Conocer su significado es clave para evitar errores de lavado y prolongar la vida últil de nuestras prendas favoritas.

Según la Organización de Usuarios y Consumidores (OCU), los fabricantes no están obligados por ley a incluir estos símbolos, pero lo habitual es que lo hagan para evitar conflictos con los clientes. En la Unión Europea estos símbolos están regulados y unificados, y también se utilizan de forma parecida en muchos otros países.

Así, los iconos básicos que suelen aparecer en la mayoría de etiquetas son siempre los mismos: una cubeta para el lavado con agua, un triángulo para el uso de lejías y blanqueadores, un cuadrado para las opciones de secado, una plancha para el planchado y un círculo para la limpieza en seco. Interpretar estas imágenes es la mitad del trabajo; la otra mitad es seguir las indicaciones al pie de la letra cada vez que utilizamos la lavadora, la secadora o la plancha.

Significado del triángulo en la ropa

Entre todos los símbolos, el triángulo es el que suele generar más dudas. La OCU explica que se refiere al uso de blanqueadores o lejía en la prenda. Existen tres versiones distintas:

- Triángulo vacío: permite utilizar cualquier tipo de blanqueador, ya sea a base de cloro (como la lejía) o a base de oxígeno.

- Triángulo con rayas adicionales: indica que la prenda solo admite productos blanqueadores a base de oxígeno.

- Triángulo tachado: señala que la prenda no admite ningún tipo de blanqueo ni pretratamiento de manchas, ni con cloro ni con oxígeno.

Por este motivo, la OCU recomienda revisar bien las etiquetas de los productos de limpieza antes de usarlos y comprobar su fecha de caducidad, ya que con el tiempo los detergentes pierden eficacia.

Temas

Unión Europea