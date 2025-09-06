Se acerca una nueva ley de la UE que afectará a miles de alimentos y que puede encarecer los productos textiles La ley combatirá el desperdicio y permitirá que se facilite la donación de alimentos no vendidos | Los productores de ropa y calzado tendrán que asumir un nuevo gasto

Nacho Ortega Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:53 Comenta Compartir

El Parlamento Europeo tiene previsto dar luz verde definitiva el martes 9 de septiembre a las nuevas medidas para prevenir y reducir el desperdicio de alimentos y textiles en toda la UE y que afectarán a España. La norma introduce objetivos vinculantes de reducción del desperdicio de alimentos para 2030 y establece regímenes de responsabilidad del productor para gestionar la recogida, clasificación y reciclado de residuos textiles, de manera que deberán cubrir los costes 30 meses después de la entrada en vigor de la directiva, lo que podría provocar un aumento de los precios de los productos al ser responsables de un gasto nuevo.

El cambio fue propuesto por la Comisión Europea en julio de 2023. El Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo a principios de este año, tras el cual el Consejo adoptó su posición en primera lectura. Una vez aprobada por el Parlamento, la norma se publicará en el Diario Oficial de la UE.

Los negociadores acordaron introducir objetivos vinculantes de reducción del desperdicio de alimentos, que deberán cumplirse a nivel nacional antes del 31 de diciembre de 2030: un 10 % en el procesamiento y la fabricación de alimentos, y un 30 % per cápita en el comercio minorista, la restauración, los servicios de alimentación y los hogares. Estos objetivos se calcularían en comparación con la cantidad generada como promedio anual entre 2021 y 2023.

Alimentos

A petición del Parlamento, los países de la UE deberán adoptar medidas para garantizar que los operadores económicos con un papel significativo en la prevención y la generación de desperdicio de alimentos (que se identificarán en cada país) faciliten la donación de alimentos no vendidos que sean seguros para el consumo humano.

Cada año se generan en la UE casi 60 millones de toneladas de residuos alimentarios (132 kg por persona) y 12,6 millones de toneladas de residuos textiles. Solo la ropa y el calzado generan 5,2 millones de toneladas de residuos, lo que equivale a 12 kg de residuos por persona cada año. Se estima que menos del 1% de todos los textiles en todo el mundo se reciclan en nuevos productos.

Textiles

Según el acuerdo, los países de la UE deberán establecer sistemas de responsabilidad del productor (REP), mediante los cuales los productores que comercializan textiles en un país de la UE deberán cubrir los costes de su recogida, clasificación y reciclaje, 30 meses después de la entrada en vigor de la directiva. Estas disposiciones se aplicarán a todos los productores, incluidos los que utilizan herramientas de comercio electrónico, independientemente de si están establecidos en un país de la UE o fuera de ella. Las microempresas deberán cumplir con los requisitos de la REP 12 meses después.

Las nuevas normas abarcarían productos como ropa y accesorios, calzado, mantas, ropa de cama y de cocina, cortinas y sombreros. Por iniciativa del Parlamento, los países de la UE también podrían establecer sistemas de REP para los fabricantes de colchones.

Los negociadores también acordaron que los Estados miembros deberían abordar las prácticas de moda ultrarrápida y moda rápida al establecer las contribuciones financieras a los esquemas EPR.