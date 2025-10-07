La economista Natalia de Santiago aclara si compensa tener un plan de pensiones: «Hay alternativas» La experta advierte sobre el riesgo que supone rescatar un plan de pensiones en España en la actualidad

Mar Georga Martes, 7 de octubre 2025, 01:25 Comenta Compartir

Cada vez más ciudadanos optan por buscar soluciones que les ayuden a complementar la pensión pública de la jubilación. Una de las opciones más demandadas son los planes de pensiones, ya que permiten crear un capital para la jubilación gracias a su ahorro a largo plazo. En España, más de ocho millones de personas utilizan este producto de inversión para los ahorradores, pero muy pocos son conscientes de la carga fiscal que conlleva su rescate, a la hora de acceder a este dinero.

Según la experta y economista Natalia de Santiago, «Hay muchas dudas sobre si compensa tener un plan de pensiones o no y en particular sobre la fiscalidad. Los planes de pensiones son un producto que está diseñado para el ahorro y para la jubilación y tiene una serie de particularidades». El ahorro es algo que todos debemos hacer cara al futuro, pero ¿vale la pena hacerlo con los planes de pensiones? ¿Son tan ventajosos como parece? La economista responde tajante: «La respuesta es depende».

«Lo que están intentando hacer con esta fiscalidad, es que ahorremos más para la jubilación durante todos los años que trabajamos», comienza explicando de Santiago. «Entonces, para ello lo que se hace es que tú puedes aportar a los planes de pensiones privados hasta 1.500 euros al año. Es un tope que está capado por decisiones políticas. Esos 1.500 euros que tú aportas mientras trabajas, te los puedes deducir de la declaración de la renta», continúa la experta.

Es por ello que, a mayor salario, mayor desgravación, ya que la deducción está directamente relacionada con el nivel de ingresos: «Cuando tú aportas a un plan de pensiones, lo que se hace para calcular los impuestos es como si tú ganaras ese dinero menos. Si aportas 1.500 euros al año es como si ganaras 1.500 euros y figura como una deducción en el tramo más alto del IRPF».

Natalia de Santiago: «En el rescate pagarás por todo»

Sin embargo, el problema llega cuando el usuario de este plan de pensiones accede a todo este dinero ahorrado. «Todo lo que rescates de tu plan de pensiones, tanto las aportaciones como la rentabilidad, va a tributar como rentas del trabajo. Esto es muy importante», advierte. Porque en los planes de pensiones «como todo tributa como rentas del trabajo vas a pagar todo. No solo por lo que hayas ganado, sino que también por todo lo que rescates».

En cambio, «si en lugar de aportar a un plan de pensiones inviertes una cantidad anual en un fondo de inversión, podrás recuperar ese dinero cuando quieras -sin las restricciones del plan de pensiones- y, además, no tributarás como si fueran rentas del trabajo, sino como parte de la base imponible del ahorro». Sumado a esto, los tramos del IRPF en el caso del fondo de inversión son menores, van del 19% al 28%, no del del 19% al 47%. «Es decir, lo máximo que tú vas a pagar en la base imponible del ahorro es el 28% a partir de 300.000 euros», destaca.

El consejo de la economista para complementar la pensión pública de la jubilación

En aquellos casos en los que rescata todo lo ahorrado en el plan de pensiones de golpe, la situación no hace otra cosa que empeorar: «Todo se va a sumar a tus ingresos cuando te jubiles y se va a sumar, con lo cual si lo sacas todo de golpe podrías ponerte otra vez en un tramo de 47% del IRPF porque va todo sobre rentas del trabajo. Esto es muy peligroso y por eso sacar un plan de pensiones no compensa».

«La primera conclusión que hay que sacar, es que rescatar un plan de pensiones de golpe es muy peligroso, la otra opción es ir sacándolo poco a poco», concluye Natalia de Santiago. A lo que añade: La fiscalidad en el rescate de un plan de pensiones «es mucho peor que cuando sacas el dinero de tu fondo de inversión. Es muy fácil que no te compense porque solo compensaría a las rentas muy muy altas». Es por ello que, en los casos de rentas más bajas, es más beneficioso optar por un fondo de inversión. Ya que «solo vas a pagar por lo que hayas ganado y no por lo que has puesto».