Un hombre se manifiesta en defensa de las pensiones, en diciembre de 2022. Europa Press

El ahorro de los planes de pensiones crece un 8,1% en la Comunitat en el último año

El incremento se explica por las aportaciones de los mercados financieros

Redacción Economía

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 02:18

El ahorro en planes de pensiones en la Comunitat Valenciana se ha incrementado un 8,1% en el último año, lo que implica que los bolsillos de los inversores de este producto bancario pensado para el largo plazo están más llenos. Así, el dinero reservado para la jubilación de manera individual ha ascendido de 7.075 millones de euros a 7.651 en la región.

Así se desprende del estudio de Inverco 'La inversión en Planes de Pensiones Individuales por CCAA y provincias', en el que también se remarca que la Comunitat Valenciana es la cuarta con mayor inversión en estos activos, por detrás de Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía.

El aumento en el ahorro en el último año viene impulsado por la revalorización de los mercados financieros, es decir, que activos de renta variable, como las acciones, o de renta fija, como los bonos, han incrementado su valor en el mercado. Esto no implica que haya entrado dinero como aporte nuevo, sino ganancias en activos que ya estaban invertidos.

La revalorización de los mercados financieros permitió compensar las prestaciones netas negativas derivadas de la reducción en los límites de aportación, que se sitúa en 1.500 euros como máximo.

El número de cuentas de inversores, sin embargo, se ha reducido en el último año en la Comunitat, pasando de 759.875 a 749.271. Hay que precisar que un partícipe puede tener más de una cuenta.

Por provincias, Valencia es la tercera con una mayor aportación a la cifra total de ahorro, con 4.490 millones, mientras que Alicante se sitúa en sexta posición, con 2.226 millones.

