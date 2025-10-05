Sólo un 18% de españoles sabe si la pensión media o la de jubilación están por encima o debajo del salario mínimo «La sociedad difícilmente puede participar en un debate de pensiones si no se eleva su nivel de conocimiento sobre la cuestión», advierten desde Funcas

Los españoles, de forma general, no saben de pensiones. No saben cual es la pensión media de jubilación, desconocen el importe de la pensión media del sistema (contributivas y no contributivas, incluyendo viudedad, SOVI, incapacidad o invalidez...) y ni siquiera saben de dónde sale el dinero para pagarlas. Es el resultado de la 'Encuesta 2025 sobre pensiones y educación financiera' elaborado por Funcas, que ha preocupado mucho a los que la han realizado.

«La sociedad difícilmente puede participar en un debate de pensiones si no se eleva su nivel de conocimiento sobre la cuestión», ha avisado la investigadora de Funcas, Elisa Chuliá, que ha explicado que la encuesta se ha realizado vía telefónica sobre una muestra de 1.070 personas de nacionalidad española de entre 18 a 75 años.

En el momento de realizar la encuesta, tanto la pensión media de jubilación como la pensión media del sistema de pensiones estaban por encima del SMI (1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas), pero dos terceras partes de los encuestados (66%) respondieron que la pensión de jubilación era «bastante menor» (30%) o «algo menor» (36%), infravalorando su importe. De hecho, sólo el 18% de los encuestados respondió bien a ambas preguntas, mientras que en el colectivo de mujeres el conocimiento baja al 7%.

¿Cuál es la pensión media? ¿Y la de jubilación? La pensión media del sistema alcanza en septiembre de 2025 los 1.313,97 euros mensuales , mientras que la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.508,7 euros mensuales . En el Régimen General, la pensión media de jubilación ascendió a 1.667,6 euros mensuales , frente a los 1.010,9 euros al mes del Régimen de Autónomos . Asimismo, la pensión media de viudedad alcanzó en agosto los 936,3 euros mensuales. Esta pensión es la principal para 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95% son mujeres. En la Minería del Carbón, la pensión media de jubilación es de 2.907,7 euros al mes, la más alta del sistema por término medio, y en el del Mar, de 1.671,8 euros.

Así, sobre la pregunta si la pensión media de jubilación se sitúa por encima o por debajo de 1.200 euros, importe aproximado del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2025, el desconocimiento de la sociedad es «claramente más generalizado», según Funcas, incluso entre la población ocupada. «Hemos fallado todos, no es un fallo reciente, se puede datar quizás en los años 90, es entonces cuando empezó el debate sobre pensiones», ha expuesto.

Financiación de las pensiones

El 51% de los españoles tampoco sabe correctamente cómo se financian las pensiones, con un grueso de la población que subestima el rendimiento del sistema de pensiones. El 46% de los encuestados responde que las pensiones se pagan con cotizaciones sociales actuales y un 3% responde que con cotizaciones sociales actuales e impuestos. Los que responden ambas opciones (cotizaciones sociales actuales y cotizaciones sociales + impuestos) no llegan a la mitad de la muestra (49%).

En cambio, el 17% piensa que las pensiones se financian con «las cotizaciones que pagaron los pensionistas cuando trabajaban» y el 26% responde que las pensiones se financian con «impuestos generales».

¿Y cómo se financian las pensiones? Las pensiones las financian todos los meses empresas, trabajadores y los autónomos de este país con sus cotizaciones sociales. Es decir, se financian mediante las aportaciones periódicas de los trabajadores en activo En el caso de empresas y trabajadores asalariados, es el empresario quien tiene la obligación de cotizar tanto por la parte empresarial como por la del trabajador. Podemos conocer el importe y cuantía de estas cotizaciones en nuestra nómina mensual o en el informe de vida laboral que elabora la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), incluida la parte que cotiza por nosotros la empresa. En el caso de los autónomos, son ellos los responsables del ingreso de sus cuotas desde el primer día que en que inicien su actividad.

«No hemos conseguido trasladar a la sociedad suficiente información sobre este tema para que a estas alturas, cuando ya tenemos el problema a la puerta, tuviera la información necesaria para poder valorar las noticias que a partir de ahora le lleguen sobre esta cuestión», ha apuntado Chuliá.

Preocupación por el futuro

Sin embargo, y pese al desconocimiento general, el 67% de los encuestados está bastante preocupado por la suficiencia de sus pensiones: al 31% le preocupa mucho y al 36%, bastante. Entre los mayores de 45 años, al 36% le preocupa «mucho» la posibilidad de que su pensión de jubilación «no sea suficiente para vivir sin aprietos» y a una proporción de igual tamaño, «bastante» (36%).

Entre los menores de esa edad, la preocupación se reduce, pero incluso entre los encuestados de 18 a 30 años, el porcentaje de quienes albergan «mucha» o «bastante» preocupación ronda valores próximos al 60%.

Especialmente inquietas se manifiestan las mujeres de más de 60 años, al 56% de las cuales les preocupa «mucho» la suficiencia de su pensión (y al 15%, «bastante»). Además, el 79% de quienes manifiestan «mucha» o «bastante» preocupación ante la posibilidad de que su futura pensión no sea suficiente para vivir sin aprietos piensan que «dentro de 10 años» las pensiones «serán más reducidas».

El porcentaje de quienes creen que así ocurrirá alcanza su valor más alto en el grupo de encuestados de 18 a 30 años y de encuestadas de 31 a 45 años (80% en ambos casos), mientras que es menor entre los encuestados de 55 o más años (60%-65%).