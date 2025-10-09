La pensión de jubilación cambia su método de cálculo a partir del 1 de enero En 2026 entra en vigor la modificación legal que impulsó el ministro Escrivá en 2023

Nacho Ortega Valencia Jueves, 9 de octubre 2025, 00:48

El 1 de enero de 2026 cambia el método de cálculo de la pensión de jubilación en España. Se trata de una modificación legal impulsada en 2023 por José Luis Escrivá, exministro de Seguridad Social, y que fue publicada en el BOE hace años.

El Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, establece la reforma del artículo 209 de la Ley General de la Seguridad Social, y en la práctica lo que significa es que el 1 de enero de 2026 entra en vigor un nuevo método de cálculo de la base reguladora con la que determinar la pensión.

¿Cómo se hará? Se introduce progresivamente un «sistema dual» de cálculo de la pensión de jubilación, con dos opciones de cálculo. La Seguridad Social elegirá, de oficio, la base reguladora de mayor importe entre esas dos opciones de cálculo:

• Considerar los últimos 25 años cotizados (tenidos en cuenta hasta 2025).

Quien se decante por el sistema tradicional, deberá calcular la pensión dividiendo entre 350 la suma de las últimas 300 bases de cotización, equivalente a los 25 años previos.

• Considerar los mejores 27 años seleccionados entre los 29 años previos al acceso a la jubilación.

La Seguridad Social tomará en esta nueva modalidad como referencia las 302 mejores bases de cotización (25,16 años) de los últimos 304 meses (25,33 años) inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, dividiendo el resultado entre 352,33. Una fórmula destinada a eliminar los dos peores años de cotización, lo que previsiblemente incrementará la pensión final de muchos trabajadores.

Será la Seguridad Social la que decidirá de oficio, y otorgará a cada nuevo pensionista, la prestación de mayor ingreso, entre las dos opciones anteriores.

En función de cuál sea el año de acceso a la jubilación de cada persona, entre 2026 y 2037, se irá progresivamente incrementando el número de meses considerados para el cálculo de la base reguladora para esa segunda opción alternativa, a razón de 4 meses más (respecto a los 25 años considerados hasta 2025) por cada año que transcurre entre 2026 y 2027.

Se trata de un sistema de naturaleza progresiva; es decir, dotado de un periodo transitorio de doble cálculo que durará hasta 2043, momento en el que solo se aplicará el nuevo sistema basado en los 29 años.

Cómo se calculará la base reguladora año a año

La determinación de la base reguladora prevista en el artículo 209.1 se aplicará a todos los regímenes de la Seguridad Social de forma gradual del siguiente modo:

- Desde 1 de enero de 2026, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 352,33 la suma de las 302 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del período de los 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

- Desde 1 de enero de 2027, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 354,67 la suma de las 304 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del período de los 308 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

- Desde 1 de enero de 2028, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 357,00 la suma de las 306 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del período de los 312 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

- Desde 1 de enero de 2029, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 359,33 la suma de las 308 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro de los 316 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

- Desde 1 de enero de 2030, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 361,67 la suma de las 310 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del período de los 320 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

- Desde 1 de enero de 2031, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 364 la suma de las 312 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del período de los 324 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

- Desde 1 de enero de 2032, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 366,33 la suma de las 314 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del período de los 328 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

- Desde 1 de enero de 2033, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 368,67 la suma de las 316 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del período de los 332 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

- Desde 1 de enero de 2034, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 371,00 la suma de las 318 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del período de los 336 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

- Desde 1 de enero de 2035, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 373,33 la suma de las 320 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del período de los 340 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

- Desde 1 de enero de 2036, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 375,67 la suma de las 322 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del período de los 344 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

- Desde de 1 de enero de 2037, la base reguladora de la pensión de jubilación se calculará aplicando, en su integridad, lo establecido en el artículo 209.1