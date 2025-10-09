La pensión de jubilación más alta de España roza los 3.000 euros y la reciben los trabajadores de este sector La cantidad concedida es más elevada para compensar las duras y peligrosas condiciones laborales que encaran estos empleados

Mario Lahoz Valencia Jueves, 9 de octubre 2025, 23:55 Comenta Compartir

La pensión media de jubilación en España por parte de la Seguridad Social, que perciben en torno a los 6.5 millones de españoles, se sitúa en una media de 1.507,55 euros mensuales, un 4,4% más alta que hace un año. Mientras que aquellos que gozan de la máxima prestación cobran 3.267,60 euros al mes, el equivalente a un ingreso anual de 45.700 euros.

Eso sí, al poner el foco en los diferentes, hay uno que destaca entre todos por su cuantía. Mientras que el importe de la pensión media de jubilación procedente del Regimen General es de 1.666,6 euros mensuales en la minería del carbón, esta cifra aumenta hasta los 2.907 euros.

Las condiciones laborales a las que están sometidas los trabajadores pertenecientes a este sector puedan jubilarse antes de alcanzar la edad mínima requerida sin ningún tipo de penalización en la pensión, en función de los coeficientes reductores, según la peligrosidad y toxicidad de la actividad realizada.

Así, «el periodo de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación del trabajador, en función de los coeficientes reductores de la edad, se computará como cotizado a efectos de incrementar el porcentaje de pensión por los años de cotización», explican desde BBVA.

La pensión más alta que se puede obtener hoy en día esta en 3.267,55 euros mensuales. Es el tope máximo que se puede recibir por ley, pero el concepto no se puede confundir con recibir el 100% de una pensión.

Para lograr la máxima pensión de jubilación, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por la Seguridad Social. Lo primero que se debe hacer es alcanzar la edad legal de jubilación y haber cotizado al menos 36 años y 6 meses.

A esto hay que sumarle un elemento esencial, la base reguladora. Cuanto más altas hayan sido las cotizaciones, sobre todo en los últimos años, mayor será la cuantía de la pensión que va a quedar.