El Corte Inglés de Nuevo Centro. Vicente Martínez

El Corte Inglés ofrece 6.000 puestos de trabajo para la campaña de Navidad

Los perfiles que se buscan están destinados a reforzar diversas posiciones en las áreas de hostelería, alimentación, gestión de pedidos, empaquetado, línea caja, reposición, omnicanalidad, auxiliar de ventas, así como personal de almacén y logística

Sara Bonillo

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:49

El Corte Inglés inicia el periodo de contratación para la campaña de Navidad con el objetivo de cubrir 6.000 puestos de trabajo en las áreas de mayor actividad en esas fechas, especialmente todo lo relacionado con la venta, según informa la compañía.

En concreto, los perfiles que se buscan para el periodo navideño están destinados a reforzar diversas posiciones en las áreas de hostelería, alimentación, gestión de pedidos, empaquetado, línea caja, reposición, omnicanalidad, auxiliar de ventas, así como personal de almacén y logística.

El gigante de la distribución española pretende con este refuerzo de profesionales mejorar la experiencia de compra para el cliente y ofrecer el mejor servicio y la calidad que caracterizan a la compañía.

De esta forma, el 40% de las contrataciones que habitualmente se realizan durante la campaña navideña corresponde a jóvenes que acceden a su primera experiencia laboral, mientras que el 60% restante son profesionales que cuentan con alguna experiencia laboral previa.

Estas nuevas incorporaciones se integrarán en las tareas habituales de la actividad comercial dentro de las diferentes áreas, así como en servicios especiales para estas fechas navideñas. Así, para incorporar a estos profesionales, la empresa ha desarrollado un programa de formación que les permitirá adecuarse a las funciones de venta, atención al cliente o logística que les sean encomendadas.

Los interesados en trabajar durante la campaña de Navidad en los centros de El Corte Inglés podrán enviar su currículum vitae a través del portal de empleo de la compañía: empleo.elcorteingles.es.

