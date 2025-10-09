Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Los herederos pueden pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley

Una notaria aclara cómo funciona realmente este mecanismo y desmiente bulos

Mar Georga

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:22

Comenta

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones varía en función de la comunidad autónoma, del grado de parentesco, así como de la situación personal del destinatario. Una perspectiva que en algunos casos puede obligar a los herederos a tener que renunciar a su herencia por falta de liquidez.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Ante este panorama, se ha viralizado la famosa 'cláusula de libre disposición', según la cual se podría utilizar el dinero depositado en las cuentas del fallecido para pagar el propio impuesto. Pero, ¿esta cláusula es real? ¿supone por extensión una exención fiscal? Con la ayuda de una notaria, desmentimos y ratificamos qué es verdad y qué ley recoge este procedimiento.

Lo que recoge y permite la ley

María Cristina Clemente Buendía, licenciada en Derecho y Diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales, de la notaría Buendía, aclara en qué consiste esta normativa. "No se trata de ninguna novedad ni de una cláusula mágica: la ley ya permite que se empleen fondos de la herencia para pagar el impuesto, sin necesidad de incluir fórmulas especiales en el testamento", señala.

Por lo que esta posibilidad ya queda contemplada en la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como en su reglamento, que permite a los herederos utilizar los fondos del causante para liquidar el tributo antes de que se reparta la herencia. Con el objetivo de impedir que el bloqueo bancario imposibilite el pago a Hacienda dentro del plazo legal, las entidades financieras pueden autorizar el pago del impuesto con cargo a las cuentas del fallecido.

Lo que no incluye la cláusula

La única condición reside en que este dinero se destine única y exclusivamente a este fin y se acredite la condición de donatario. No obstante, en ningún momento este proceso implica que el importe del impuesto se reduzca o se eluda. Lo único que ofrece es una vía de liquidez inmediata para evitar que el heredero adelante su propio dinero.

Noticias relacionadas

Una notaria desvela cuál es la mejor forma de redactar el testamento: «Al hacerlo uno mismo, pueden darse situaciones que ni nos planteamos»

Una notaria desvela cuál es la mejor forma de redactar el testamento: «Al hacerlo uno mismo, pueden darse situaciones que ni nos planteamos»

Comprar una casa, pero no poder vivir en ella

Comprar una casa, pero no poder vivir en ella

El 84% de menores de 40 años no piensa tener hijos a corto plazo y dos de cada tres no tiene planes de boda

El 84% de menores de 40 años no piensa tener hijos a corto plazo y dos de cada tres no tiene planes de boda

En definitiva, la inclusión de esta cláusula de manera expresa en el testamento puede agilitar el trámite y reducir las gestiones con el banco, pero no genera ningún derecho fiscal nuevo ni tampoco altera la carga tributaria. De este modo, la notaria María Cristina Clemente Buendía aclara que se puede utilizar el dinero del fallecido para pagar el Impuesto de Sucesiones, lo que es legal y viable, pero que de ningún modo esto elimina el tributo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  2. 2

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  3. 3 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  4. 4 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  5. 5 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  6. 6

    Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa
  7. 7 El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo
  8. 8 La previsión del tiempo el puente de octubre, día a día: dónde va a llover más en la Comunitat
  9. 9 Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat: hasta 25,8 litros en una hora
  10. 10

    Los municipios prefieren dar puentes a profesores y alumnos que completar la semana fallera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los herederos pueden pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley

Los herederos pueden pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley