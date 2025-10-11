Alfonso Muñoz, funcionario: «Puedes cobrar el 100% de la pensión aunque sigas trabajando si cumples ciertos requisitos» La nueva ley elimina los obstáculos para acceder a la jubilación activa con el objeto de incentivar la extensión de la carrera laboral

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha explicado en su cuenta de YouTube el nuevo Real Decreto-ley 11/2024 del 23 de diciembre. Esta nueva normativa, que entró en vigor el pasado 1 de abril de este año, introduce mejoras en la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo.

En su vídeo, el experto ha comenzado su explicación con la definición del concepto de jubilación activa. «Se entiende como la posibilidad de compatibilizar el percibo de parte de la pensión con la realización de un trabajo ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena», señala.

La novedad que presenta esta nueva ley es que a partir de ahora no se requiere un mínimo de años cotizados para acceder a la jubilación activa. Es por ello que los requisitos para ser beneficiario del 100% de la prestación están relacionados, no tanto con la cotización necesaria, sino con los años que se acumulen al continuar con la actividad laboral.

«La nueva normativa va a establecer que, cada año que el pensionista continúe con la actividad, irá aumentando el porcentaje de jubilación que puede cobrar. En el primer año, un 45%, un 75% entre el primer y el tercer año y, a partir del quinto año, un 100% de la pensión», destaca Alfonso Muñoz.

A partir de ahora, una vez que se alcance la edad de jubilación, ya se puede comenzar a «cobrar la prestación por jubilación a la vez que se trabaja», tal y como destaca el trabajador público. No obstante, en contrapartida, no se pueden aplicar complementos multiplicadores a la pensión reconocida. Eso sí, una vez que se termina la actividad por completo, la pensión se actualiza en función de las subidas anuales de las pensiones o de los complementos por mínimos.

